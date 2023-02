ইটিভি ভারতের সঙ্গে কথা বললেন তৃণা

কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'বালিঝড়'। এই ধারাবাহিকে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে তৃণা সাহাকে । 'ডান্স ডান্স জুনিয়র সিজন থ্রি' শেষ হতেই ফের টেলিভিশনে ফিরছেন অভিনেত্রী । 'বালিঝড়'-এ তাঁর চরিত্র এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবন সবকিছু নিয়েই এবার মুখ খুললেন অভিনেত্রী (Trina Saha New Serial Balijhar is Coming Soon) ৷

'খড়কুটো' ধারাবাহিকে তাঁর অভিনয় সাড়া ফেলেছিল দর্শকের মনে । দর্শক ভালোবেসেছিল 'সৌগুন' জুটিকে । এরপর গল্পে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় গুনগুনকে মৃত দেখানোয় চটে যায় দর্শক । তবে, গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেন লেখিকা । তাতে শান্ত হন দর্শকরা । আর এবার একেবারে অন্য ইমেজ নিয়ে ছোটপর্দায় ফেরত আসছেন তৃণা । এখানেও 'খড়কুটো'র সৌজন্য থুড়ি কৌশিক রায়কে জুটি হিসেবে পাচ্ছেন তিনি । যেহেতু ত্রিকোণ প্রেমের গল্প, তাই রয়েছেন আরও একজন ৷ আর সেই চরিত্রে রয়েছেন ইন্দ্রাশিস রায় । ঝোরার বাবা ক্ষমতাশালী হলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই মেয়ের । সে খুব সাধারণ, অনেক বেশি বুদ্ধিমতী, মেপে কথা বলে । মোদ্দাকথা, ঝোরা গুনগুনের থেকে পুরোটাই আলাদা । রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আসন্ন এই ধারাবাহিক নিয়ে আশাবাদী তৃণা । এর আগে এমন চরিত্র করেননি বলে আরও বেশি উচ্ছ্বসিত তিনি ( New Serial Balijhar) ।

প্রসঙ্গত, নীল-তৃণার প্রেম থেকে, এনগেজমেন্ট, বিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের নিয়ে চর্চার অন্ত নেই । আর এই মুহূর্তে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়েও প্রশ্ন তুলছে নেটপাড়া । তৃণার জন্মদিনে নীলের শুভেচ্ছা বার্তা নেই সোশাল মিডিয়ায় ৷ তাঁদের একসঙ্গে কোনও ছবি নেই ৷ এই সব প্রসঙ্গ তুলে নেট নাগরিকবৃন্দর দাবি তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হতে চলেছে ।

এই সব কথার জবাব দিয়ে তৃণা বলেন, "সোশাল মিডিয়ার গাড়ির সঙ্গে ছবি আপলোড না করলে লোকে ভাবে তার গাড়ি নেই । বাবা-মায়ের সঙ্গে ছবি না দিলে ভাবে বাবা-মা সম্পর্ক রাখেন না। বরের সঙ্গে পর পর ছবি না-দিলে ভাবে বিচ্ছেদ হয়েছে- এমনই অবস্থা এই মুহূর্তে । আর যারা বলছে আমার আর নীলের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে তাদের বলি, একট বিবাহবিচ্ছেদ হতে ছয় মাস সময় লাগে । তাই ছয় মাস অপেক্ষা করুন আপনারা । তারপর কথা বলুন ।"