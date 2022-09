লস অ্য়াঞ্জেলস, 13 সেপ্টেম্বর: 'সাকসেশন' ফ্যানেদের জন্য় সত্যিই দারুণ শুরু হল মঙ্গলবারের সকালটি ৷ কারণ 74 তম বার্ষিক টেলিভিশন আকাদেমি পুরস্কারের(74th annual Television Academy Awards ) মঞ্চে এবার সেরা সহ-অভিনেতা হিসাবে এমি পুরস্কার জিতে নিলেন ম্যাথিউ ম্যাকফ্যাডিয়েন(Matthew Macfadyen bagged the Emmy award ) ৷ এই ব্রিটিশ অভিনেতা এর আগেও 2020 সালে এইচবিও সিরিজ 'সাকসেশন'-এ শিভ রয়ের স্বামীর চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পুরস্কারের লড়াইয়ে মনোনয়ন পেয়েছিলেন ৷ তবে এবার পূরণ হল তাঁর স্বপ্ন (Succession star Matthew Macfadyen takes home Emmy trophy for Outstanding Supporting Actor)৷

এবছরের এই অনুষ্ঠানে যাঁদের পিছনে ফেলে ম্যাকফ্যাডিয়েন পুরস্কার জিতে নিলেন তাঁরা হলেন বিলি ক্রুডুপ (দ্য মর্নিং শো)(Billy Crudup of the morning show),কাইরান কুলকিন (সাকসেশন)(Kieran Culkin of Succession ), পার্ক হে-সু (স্কুইড গেমস)(Park Hae soo of Squid Game ), জন টার্তুরো (সেভারেন্স)(John Turturro of Severance ),ক্রিস্টোফার ওয়াকেন (সেভারেন্স)(Christopher Walken of Severance) এবং ওহ ইয়াং-সু (স্কুইড গেম)(Oh Young soo of Squid Game)৷

'সাকসেশন' সিরিজটিই মোট 25টি পুরস্কার জিতে নিয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে 'বেস্ট ড্রামা সিরিজ' পুরস্কারও ৷ শুধু অভিনয়ের ক্ষেত্রেই মোট 14টি মনোনয়ন পেয়েছিল এই সিরিজটি ৷ এই বছরে মোট 38টি বিভিন্ন বিভাগের জন্য এই সিরিজের নাম পাঠিয়েছিল এইচবিও ৷ এর আগে 2020 সালেও 'বেস্ট ড্রামা সিরিজ' বিভাগে এমি পুরস্কার পেয়েছিল 'সাকসেশন' সঙ্গে ছিল বিভিন্ন বিভাগে আরও আটটি এমি পুরস্কার ৷ এবারও অব্যাহত রইল এই সিরিজের জয় যাত্রা ৷

প্রসঙ্গত, 'সাকসেশন'-এর চতুর্থ সিজনের কাজ ইতিমধ্য়েই শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ এই জনপ্রিয় সিরিজ নিয়ে বলতে গিয়ে নির্মাতারা জানিয়েছেন চতুর্থ সিজনের চিত্রনাট্য লেখা প্রায় শেষ।