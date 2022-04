কলকাতা, 18 এপ্রিল : ফের ছোটপর্দায় ধারাবাহিকে কামব্যাক করতে চলেছেন শ্রীতমা ভট্টাচার্য ৷ এর আগেই অবশ্য় একটি জনপ্রিয় চ্য়ানেলে রান্নার শো সঞ্চালনার দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি ৷ বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় এই মুহূর্তে চলছে ধারাবাহিক 'বসন্ত বিলাস মেসবাড়ি'। আর সেখানেই এন্ট্রি নিচ্ছেন শ্রীতমা (Sreetama Bhattacharya Will Start a New Journey In Serials)।

গল্পের নায়ক রাহুলের মায়ের চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে এবং তিনি এখানেও নেগেটিভ চরিত্রে । তবে, চরিত্রের মধ্যে কমেডি রয়েছে । শ্রীতমার চরিত্রের নাম শীলা । রাহুলের বাবার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় নিছকই টাকাপয়সার কারণে । ফলে, সম্পর্কও তেমন মধুর ছিল না । এই অবস্থায় তিনি যখন দেখেন তাঁর ছেলে রাহুল তাঁর স্ত্রী মহুয়াকে নিয়ে খুশি, তখন তিনি তাঁদের বিয়ে ভাঙতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ।

ধারাবাহিকের গল্পের মোচড়টি এখানে কিছু চেনা গতের মনে হলেও শ্রীতমার চরিত্রে রয়েছে তাঁর নিজস্ব মজার ঢং । দর্শক এখানে তাঁর বদমায়েশির মাঝে মজাও খুঁজে পাবেন পুরোদমে, এমনটাই জানিয়েছে চ্যানেল । উল্লেখ্য, মিউনিসিপ্যালিটি ভোটের পর এই প্রথম কোনও ধারাবাহিকে এন্ট্রি হতে চলেছে তাঁর ৷

আরও পড়ুন : 'হুনারবাজ- দেশ কি শান'-এর ট্রফি জয় করলেন আকাশ সিং

কাউন্সিলর তিনি । তাই দায়িত্বও এখন অনেক বেশি । এরই মাঝে ধারাবাহিকে কাজ শুরু করলেন শ্রীতমা । এর আগে 'মা', 'ইচ্ছেনদী'-সহ একাধিক ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন শ্রীতমা । 'বসন্ত বিলাস মেসবাড়ি' খুব হালকা চালের মজাদার এবং আবেগী ধারাবাহিক । সম্পর্ক যে কেবল রক্তের সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় তা প্রমাণ করছে এই ধারাবাহিক। দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন কাঞ্চন মল্লিক এবং কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ।