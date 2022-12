মুম্বই, 26 ডিসেম্বর: শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যাকাণ্ডের (Shraddha Walker Murder Case) পর থেকে হতাশ ছিলেন ৷ ভিনধর্মের সঙ্গে প্রণয়ঘটিত সম্পর্কের মর্মান্তিক পরিণতি দেখেই অভিনেত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি ৷ তুনিশা শর্মা হত্যাকাণ্ডে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে এমনটাই জানালেন অন্যতম অভিযুক্ত তথা অভিনেত্রীর প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ড শিজন খান (Sheezan says to police that Shraddha murder case led to their break up) ৷

আত্মঘাতী অভিনেত্রীর মায়ের বয়ান অনুযায়ী সোমবার ধৃত তুনিশার সহ-অভিনেতা শিজনকে চারদিনের হেফাজতে নেয় পুলিশ (Police took Sheezan to four days custody yesterday) ৷ সোমবার জিজ্ঞাসাবাদে 'আলিবাবা: দস্তান-ই কাবুল' খ্যাত অভিনেতা জানান, শ্রদ্ধা ওয়াকার তাঁর লিভ-ইন পার্টনারের হাতে খুন হওয়ার পর দেশজুড়ে যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাতে মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি ৷ তার ফলশ্রুতি হিসেবেই তুনিশার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় তাঁর ৷

এখানেই শেষ নয়, পুলিশি জেরায় এদিন আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পেশ করেছেন অভিযুক্ত ৷ তিনি জানিয়েছেন তাঁদের বিচ্ছেদের পর দিনকয়েক আগেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন বছর কুড়ির তুনিশা ৷ সেই সময় তিনিই তুনিশাকে বাঁচিয়েছিলেন বলে জেরায় জানিয়েছেন শিজন ৷

যদিও পুলিশকে দেওয়া মেয়ের প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ডের বয়ানে কোনওভাবেই সহমত নন তুনিশার মা বনিতা শর্মা ৷ এই মর্মে সোমবার সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন তিনি (Vanita Sharma addressed via social media video on Monday) ৷ যেখানে বনিতা দেবী জানিয়েছেন, শিজন তাঁর মেয়েকে বিয়ের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৷ তাঁর কথায়, "তুনিশার সঙ্গে সম্পর্কে থাকাকালীনই অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল ৷ তিন-চার মাস ব্যবহার করে তুনিশার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে ও (শিজন) ৷"