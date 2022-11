কলকাতা, 24 নভেম্বর: "বেশি ওজনের মেয়ের বিয়ে হওয়া সমস্যার...", এই কথা লোকমুখে প্রচলিত । বহু স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে পাত্রপক্ষ বাতিল করে দেওয়ার ঘটনাও আকছারই ঘটে। একই কথা শ্যামলা মেয়েদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । এহেন সব বিষয় নিয়ে গল্পও বাঁধা হয় সিনেমা, সিরিয়ালে। 'সোহাগ চাঁদ' তারই মধ্যে একটি । একজন প্লাস সাইজ মেয়ের জীবনে ঘটতে থাকা নানান কাহিনি সম্বল করেই আসছে এই ধারাবাহিক(Sanghasri and Arijita Share Their Thoughts)।

এই গল্প সমাজে ঠিক কীরকম প্রভাবে ফেলতে পারে, তা নিয়ে একান্ত আড্ডায় অভিনেত্রী অরিজিতা মুখোপাধ্যায় এবং সঙ্ঘশ্রী সিনহা মিত্র (Sanghasri and Arijita on Sohag Chand)। অরিজিতা এবং সঙ্ঘশ্রী কেউই অভিনয় করছেন না এই ধারাবাহিকে ৷ তবে এই ধারাবাহিকের সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদান করেন তাঁরাও ৷ কারণ একটাই স্থুলকায় বলে 'বডি শেমিং'-এর শিকার হন এই দুই অভিনেত্রীও ৷ মাঝে মাঝে শুনতে হয় নানা কটাক্ষ ৷ আর তাই সোহাগের গল্প যা সমাজের বদ্ধমূল ধারণায় আঘাত করতে চলেছে তাকে সমর্থন জানাতেই তাঁদের এখানে আসা বলে জানান দুই অভিনেত্রী (Sanghasri and Arijita on Sohag Chand)৷

একান্ত আড্ডায় অভিনেত্রী অরিজিতা মুখোপাধ্যায় এবং সঙ্ঘশ্রী সিনহা মিত্র

যে চ্যানেলে শুরু হয়েছে 'রান্নাঘরের গপ্পো', সেখানেই আসছে এই ধারাবাহিক (Sohag Chand is Coming Soon)। প্রধান ভূমিকায় অন্বেষা চক্রবর্তী । উল্লেখ্য, অন্বেষা গ্ল্যামারাস বিউটি পেজেন্ট 'মিস প্লাস সাইজ ইন্ডিয়া 2019'-এর বিজয়ী ছিলেন। তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং সাহসিকতার জন্য প্রশংসিতও হন । এহেন অন্বেষা এবার ডেবিউ করছেন অভিনয় দুনিয়ায় ।

আরও পড়ুন: 'বাবা বেঁচে আছেন, প্রার্থনা করুন', মৃত্যুর গুজবে সরব বিক্রম কন্যা

গল্পে আছে আরও নানা বাঁক । এখানে শাশুড়ি-বউমার ঝগড়া নেই । বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন অভিষেক বীর শর্মা, ভরত কল, দেবোত্তম মজুমদার, তনুকা চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে । 28 নভেম্বর থেকে প্রতিদিন সন্ধে সাতটায় আসছে 'সোহাগ চাঁদ' (Actors on New Serial Sohag Chand ) ৷