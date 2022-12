কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: 'ডান্স ডান্স জুনিয়র'-এর সেমিফাইনাল সেমিফাইনাল আসছে খুব তাড়াতাড়ি (Dance Dance Junior Semifinal is Coming Soon)। বেশি দেরি নেই গ্র‍্যান্ড ফিনালের । বিচারকদের চুলচেরা বিচারে একে একে বাদ পড়ছে প্রতিযোগীরা । অবশেষে 6 জনকে নিয়ে হবে গ্র‍্যান্ড ফিনালে । হারজিতের সেই দিনক্ষণ জানা যাবে খুব শীঘ্রই । তবে, এই মঞ্চে একাধিকবার লিটল ডান্সিং স্টারদের উৎসাহ দিতে হাজির হয়েছেন বহু তারকা । অনেকে আবার দুদু'বারও এসেছেন। আর এবার এই মঞ্চে হাজির হবেন টলিকুইন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত(Rituparna Sengupta in Dance Dance Junior Semifinal) ।

দু'দিনের এপিসোডেই অতিথি বিচারকের আসনে বসবেন নায়িকা(Rituparna Sengupta And Dev in Dance Dance Junior)। 24 এবং 25 ডিসেম্বরের পর্বে তাই থাকছে দারুণ ধামাকা । দেব এবং ঋতুর জুটিতে জমে উঠবে নাচের মঞ্চ । সুপারস্টার আর টলিকুইন যে নাচের মঞ্চে থাকেন সেখানে নাচ থাকবে না তা তো হতেই পারে না । দু'জনেই এদিন থাকবেন নিজেদের ভীষণ চেনা মেজাজে । একে অপরের সঙ্গে নাচের তালে পা মেলাবেন এদিন (Rituparna will be The Judge in in Dance Dance Junior)।

ইন্ডাস্ট্রির 'ঋতুদি'কে দু'দিন দেখা যাবে দু'রকমের সাজে । একদিন কচিকলাপাতা রঙের শাড়িতে অন্যদিন মেরুন রঙের পোশাকে । এই দু'দিনের পর্বে কী ঘটতে চলেছে তা দেখতে দর্শকের আগ্রহের পারদ চড়ছে তা বলাই বাহুল্য । একই সঙ্গে কে বাদ পড়ছে সেটাও দেখার । এর আগেও সুপারস্টারদের ভিড় হয়েছে এই মঞ্চে ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে হাজির থেকেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ এর আগে এসেছেন অভিনেত্রী মৌনি রায়ও ৷ আর এবার এই মঞ্চে হাজির হবেন টলিকুইন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তাই 24 এবং 25 ডিসেম্বর রাত সাড়ে নটায় টেলিভিশনের পর্দায়।