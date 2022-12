কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: কোভিডের সময়ে বন্ধ ছিল সিনেমা হল, শুটিং ফ্লোর । তালা পড়েছিল নাটকের ঘরেও । ফলে, দীর্ঘদিন কর্মহীন হয়ে পড়তে হয়েছিল বহু নাট্যকর্মী থেকে অন্যান্য বিনোদন মাধ্যমের কলাকুশলীদের ৷ তাঁদের মধ্যেই একজন নির্দেশক প্রেমাংশু রায় । সেই সময়ে কাজের অভাবে বাড়ির সামনে ফাস্ট ফুডের দোকানও খুলেছিলেন তিনি ৷ সেই রোজগারেই চলছিল সংসার । সেই খবরও উঠে এসেছিল চর্চায় ৷

মঞ্চে ফিরছেন প্রেমাংশু রায়

তবে সেসব এখন অতীত ৷ মঞ্চে ফেরার ইচ্ছেটা প্রেমাংশু বাঁচিয়ে রেখেছিলেন মনের ভিতরে ৷ আর সেই ইচ্ছাশক্তিতেই ফের মঞ্চে প্রেমাংশু রায় (Premangshu Roy New Drama)৷ কোভিড পরবর্তী সময়ে তাঁর নাট্যদল 'স্বপ্নালু'র তরফে আসছে নতুন নাটক 'নীল ছায়া' (Premangshu Roy New Drama is Coming Soon)। কোভিডকালীন এক প্রেমের গল্প নিয়ে তৈরি 'নীল ছায়া' নাটকটি । একজন ডাক্তার এবং এক যৌনকর্মীর প্রেমের গল্প । যৌনকর্মী ছায়া যখন চিকিৎসক নীলের সন্তানের মা হতে চলে, তখন সে তার পতিতাবৃত্তি ছেড়ে দেয় । কিন্তু এই চিকিৎসক তখন কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসায় ব্যস্ত । সে জানতই না ছায়া সন্তানসম্ভবা । রোগী বাঁচানোর মহাযজ্ঞে সে ভুলেই যায় ছায়ার কথা ৷ ছায়া মা হয়েছে জানার পর সে ফিরে আসে। কিন্তু ছায়া তাকে ফিরিয়ে দেয়। এখানেই শেষ নয় (New Drama Nil Chaya)।

তাঁর নির্দেশনায় ফের আসতে চলেছে নতুন নাটক 'নীল ছায়া'

গল্পের মোড় অন্যদিকে ঘোরে ছায়ার পুত্র সন্তান বড় হওয়ার পর । সেটাই চমক । জানতে হলে 4 ডিসেম্বর যেতে হবে তপন থিয়েটারে, ঠিক সন্ধে সাড়ে 6 টায়। নাটকের রিহার্সাল দেখতে তপন থিয়েটারে হাজির হয় ইটিভি ভারত (New Drama Nil Chaya is Coming Soon) । নাটকের চরিত্ররা এদিন জানালেন নিজেদের চরিত্রের কথা ।