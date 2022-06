কলকাতা, 11 জুন : টিভির পর্দায় শুরু হতে চলেছে সুর সাধনার রিয়েলিটি শো 'সারেগামাপা'। প্রতিবারই নতুন প্রতিভাকে মঞ্চ দিয়ে থাকে এই অনুষ্ঠান ৷ যাঁদের কণ্ঠ মুগ্ধ করে বাংলার মানুষকে ৷ প্রতিযোগিতার পাশাপাশি এবছর প্রতিযোগীদের সঙ্গীত শিক্ষার ওপরেও গুরুত্ব দিতে চলেছে চ্যানেল । আর এতে দারুণ খুশি সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী ।

এবার তিনি এই অনুষ্ঠানে থাকছেন গুরুজি'র আসনে । এতদিন পর্যন্ত পণ্ডিতজিকে কোনও রিয়ালিটি শো-এর মঞ্চে দেখেননি দর্শকরা । এবার তাঁর কাছে সঙ্গীতের তালিম পাবে প্রতিযোগীরা ৷ চ্যানেল সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি শুধু মহাগুরুর আসনে বসতে সম্মতি জানিয়েছেন তা নয়, এই মঞ্চ থেকে উঠে আসা প্রথম পাঁচজনকে তিনি নিজে শ্রুতিনন্দনে সঙ্গীতের তালিম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (Pandit Ajay Chakraborty Will Train The Top Five Contestants of SaReGaMaPa)।

বলাবাহুল্য, এর আগে বাংলার কোনও রিয়েলিটি শো-এর মঞ্চে এমনটা ঘটেছে বলে শোনা যায়নি । পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর কথায়, "অনেকে শুনে শুনে গান শেখে । সেটা তো সঠিক পথ নয় । গানটা শিক্ষার । সেটা শিখতে হয় সঠিক পথে । আর গান শুধু শোনার বিষয় নয়, দেখারও বিষয় । কীভাবে রেওয়াজ করবে, কীভাবে এগোবে, কী শিখবে, কীভাবে এগোতে হবে সেই রাস্তাটা আমাদের দেশে স্বচ্ছ নয় । গানটা ভালভাবে শিখলে পরবর্তীকালে এটার স্থায়ী একটা আসন তৈরি হয় । না-শিখলে সেটা সম্ভব নয় ।"

তিনি আরও বলেন, "গান গাইলাম, পুরস্কার পেলাম, একটু নাম হল সেটাই সব নয় । সারাজীবন গান সঙ্গে রাখতে হলে শেখাটা প্রয়োজন । আমার সঙ্গীত সংস্থা শ্রুতিনন্দনে গান শোনা, গান দেখা এবং গান শেখার ব্যবস্থা করেছি । আমিও শিখি । শুধু শেখাই তা নয় ।" এবার শ্রুতিনন্দনে শেষ অবধি কারা তালিম নেওয়ার সুযোগ পান সেটা জানার জন্য অপেক্ষাই সম্বল ।

যদিও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ পণ্ডিতজি । তবে, চ্যানেলের এই নতুন উদ্যোগে আপ্লুত তিনি । রিয়েলিটি শো-গুলো দেখে মনে হত, প্রতিযোগীদের যদি চ্যানেল একটু শেখানোরও ব্যবস্থা করে তাহলে ভাল হয় । আর এবার সেটা বাস্তবায়িত হতে চলায় খুশি তিনি ।