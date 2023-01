কলকাতা, 16 জানুয়ারি: শীতের মরশুমে উৎসব মুখর হয়ে ওঠে তিলোত্তমা । নানা সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মধ্যেই অন্যতম হল শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং নৃত্যের অনুষ্ঠান। কখনও খোলা মঞ্চে কখনও বা অডিটোরিয়ামে শ্রোতাদের মন ভালো করা এই ধরনের নানা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে । আসলে শীত মানেই শহর জুড়ে গান-বাজনায় মেতে ওঠার মরশুম । শহরের অন্যতম ওডিশি নৃত্য প্রতিষ্ঠান 'দর্পণী' আয়োজন করল দু'দিন ব্যাপী শাস্ত্রীয় নৃত্যের উৎসব 'মর্দালা-মঞ্জিরা'(Odishi dance programme in Kolkata)।

সত্যজিৎ রায় অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এই সংস্থার পাশে দাঁড়িয়েছে 'মিনিস্ট্রি অফ কালচার, ভারত সরকার'। গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের জন্মদিনটিকে স্মরণে রেখে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দু'দিনের এই উৎসবে প্রথম দিনে নৃত্য পরিবেশন করেন 'দর্পণী'র শিল্পীরা । 'মাণিক্য বীণা ' এবং 'দুর্গা স্তুতি' থেকে 'পিয়া তোরা ক্যায়সা অভিমান'- সবই দেখলেন দর্শকরা ।

একক ভরতনাট্যম পরিবেশন করেন সত্যনারায়ণ রাজু । দ্বিতীয় দিনে প্রবাদপ্রতিম ওড়িশি নৃত্যশিল্পী গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের 97তম জন্মবার্ষিকীর কথা স্মরণ করে ওড়িশি নৃত্য পরিবেশন করেন দর্পণির শিল্পীরা (The Birth Anniversary of Kelucharan Mohapatra ) ৷ এদিন পরিবেশিত হয় 'কৃষ্ণ কথা' এবং 'শিব শক্তি'(Remembering The Birth Anniversary of Kelucharan Mohapatra)। একক মণিপুরী নৃত্য পরিবেশন করেন বিম্ববতী দেবী এবং অন্যদিকে একক ওড়িশি নৃত্য প্রদর্শন করেন বিদুষী সুজাতা মহাপাত্র ৷

দু'দিনের অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী তথা অভিনেতা সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । সমগ্র অনুষ্ঠান পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী অর্নব বন্দ্যোপাধ্যায় । এই আয়োজন নিয়ে অর্ণব বন্দোপাধ্যায় জানালেন,"শীতের শহরে আমাদের দু'দিনের এই নৃত্য উৎসব নানা রকমের শাস্ত্রীয় নৃত্যধারায় সমৃদ্ধ । কলকাতার বাইরের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পীদের একক নৃত্য পরিবেশনার পাশাপাশি শহরের বিশিষ্ট শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশনা এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ বলা যায় ।" বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোহাগ সেন, সুতপা তালুকদার থেকে শুরু করে অনেকে।