কলকাতা, 19 মে : দর্শকের সন্ধে জমাতে এবার ছোটপর্দায় আসছে আরও এক নতুন ধারাবাহিক 'সাহেবের চিঠি' । এই ধারাবাহিকের হাত ধরেই প্রথমবার ছোটপর্দায় জুটি বাঁধছেন প্রতীক সেন এবং দেবচন্দ্রিমা সিংহ রায় (Pratik and Debchandrima Pairing Up for Their New Serial Saheber Chithi)। চ্যানেলের তরফে ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে ধারাবাহিকের প্রোমো ।

এই কাহিনিতে প্রতীকের চরিত্রের নাম সাহেব । আর দেবচন্দ্রিমাকে দেখা যাবে চিঠির ভূমিকায় । চিঠি একজন পিওন । এই পেশাতেই চলে তাঁর সংসার । আর সাহেব নামজাদা নায়ক, গায়ক এবং খেলোয়াড় । তাঁকে এক ঝলক দেখার জন্য বাড়ির সামনে ভিড় জমে । কিন্তু তিনি কিছুতেই বাইরে আসতে চান না । তাঁর একটি পা নেই । বাইরে আসতে না চাওয়ার কি এটাই কারণ? নাকি আছে অন্য কোনও কারণ ? জানা যাবে ধারাবাহিকটি শুরু হলে ।

সম্প্রতি প্রতীক শেষ করেছেন তাঁর 'মোহর'-এর সফর । দেবচন্দ্রিমার আগের ধারাবাহিকটি ছিল 'সাঁঝের বাতি' । কিছুদিন আগে টেলিপাড়ায় এবং সোশ্য়াল মিডিয়ায় এই গুঞ্জনও ছড়িয়ে ছিল যে দেবচন্দ্রিমা না কি রাজ চক্রবর্তীর 'গোধুলি আলাপ'-এ অভিনয় করতে চলেছেন । কিন্তু সেই ব্যাপারে তাঁর নিজের কাছেই কোনও খবর নেই বলে ইটিভি ভারতকে জানান দেবচন্দ্রিমা স্বয়ং । তবে, এবারের খবরটা পাকা । কেননা ইতিমধ্যেই প্রোমো দেখে ফেলেছে দর্শক ।

এবার অপেক্ষা তাঁর পর্দায় আগমনের । সেই ব্যাপারে এখনও খবর মেলেনি । আবারও কি স্লট বদল হতে চলেছে কোনও ধারাবাহিকের? নাকি বন্ধ হতে চলেছে কোনওটা ? সময় দেবে উত্তর। 'অ্যাক্রোপলিশ এন্টারটেইনমেন্ট'-এর ঘর থেকে আসছে এই ধারাবাহিক । প্রতীক এবং দেবচন্দ্রিমা ছাড়াও রয়েছেন তনুকা চট্টোপাধ্যায়, অনন্যা সেনগুপ্ত, ঐন্দ্রিলা বসু-সহ আরও অনেকে ।