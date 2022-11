কলকাতা,22 নভেম্বর: ফের ছোট পর্দায় নবমিতা চট্টোপাধ্যায় (Nabomita Chatterjee)। এর আগে 'বাজল তোমার আলোর বেণু' ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছল তাঁকে । সেটিই ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষ ধারাবাহিক। প্রথমবার ধারাবাহিকে তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন সুদীপা চট্টোপাধ্যায় এবং অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় । সেই ধারাবাহিক শেষ হওয়ার পর আর কোনও মেগা সিরিয়ালে পাওয়া যায়নি নবমিতাকে । তবে, এবছরের পুজোয় 'জয় জয় দুগ্গা মাইকি' নামের একটি মিউজিক ভিডিয়োতে দেখা মিলেছে তাঁর । এবার 'এই পথ যদি না শেষ হয়' ধারাবাহিকের হাত ধরে ফের ছোট পর্দায় আসছেন তিনি(New Serial of Nabomita Chatterjee Is Coming Soon) ৷

এ বছর উত্তমকুমারের জন্মদিনে 'রাঁধুনি' অনুষ্ঠানেও হাজির হন তিনি । রেঁধেছিলেন মহানায়ক দাদুর স্পেশাল রেসিপি ৷ নবমিতা বড় পর্দায় কাজ করেছেন বেশ কয়েকটি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আমার রবীন্দ্রনাথ'। এই ছবিতে কাদম্বরীর চরিত্রে অভিনয় করেন। এরপর রেশমি মিত্র পরিচালিত 'লাইমাইট' ছবিতে এক সাংবাদিকের ভূমিকাতেও কাজ করেন করেন নবমিতা।

'এই পথ যদি না শেষ হয়' ধারাবাহিকে কেমন চরিত্রে আছেন নবমিতা (Nabomita Chatterjee New Serial)? অভিনেত্রী ইটিভি ভারতকে বলেন, "খুব বেশি এখনও জানি না নিজের চরিত্র নিয়ে । তবে, খুব গ্ল্যামারাস আর রহস্যময় একটা চরিত্র । সম্ভবত দ্বৈপায়নের বিপরীতে আমাকে পাবে দর্শক । বুধবার থেকে শুটিং শুরু হওয়ার কথা । সবটা ভালোভাবে তখনই জানতে পারব (New Serial Ei Poth Jodi Na Sesh Hoy is Coming Soon)।"

ফের ছোট পর্দায় নবমিতা চট্টোপাধ্যায়

এই ধারাবাহিকে তাঁর লুক কেমন হতে চলেছে তা সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী। তিনি লিখেছেন, 'দীর্ঘ বিরতির পর আবার টিভির পর্দায় ফিরে এলাম । নতুন রূপে নতুন চরিত্রে। চোখ রাখুন ।' 'এই পথ যদি না শেষ হয়' ধারাবাহিকে তাঁর চরিত্রটি কেমন, তা জানতে হলে চোখ রাখতে হবে টিভির পর্দায় । তবে, নতুন চরিত্র নিয়ে আশাবাদী অভিনেত্রী ।