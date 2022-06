কলকাতা, 22 জুন: এবার এক বিস্ময় বালকের গল্প বলতে বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় হাজির ধারাবাহিক 'বোধিসত্ত্বর বোধবুদ্ধি' । আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপর্বে নাটকীয় চমক ছিল অতিথিদের জন্য । এই ধারাবাহিকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, ছন্দা করঞ্জাই, বিশ্বনাথ বসু, সোনালী চৌধুরী, সমতা দাস, সৌরভ চক্রবর্তী এবং তিন শিশুশিল্পী রায়ান গুহ নিয়োগী, অনুমেঘা কাহালি, ময়ূখ মিশ্র-সহ আরও অনেকে । বিস্ময়বালকের পাশাপাশি একান্নবর্তী পরিবারেরও গল্প বলবে এই ধারাবাহিক।

যেখানে মেধাবী বোধিকে সবাই মাথায় করে রাখে । তার কাকিমাও খুবই ভালবাসে তাকে । কিন্তু তাঁর নিজের ছেলে বোধির মতো লেখাপড়ায় ভাল নয় বলে কেউ তাকে আমল দেয় না । তাই তার রাগ হয় । মাঝে মধ্যে দুষ্টুমিও করে ফেলে । তবে বাবুই বোধিকে এতটুকু হিংসে করে না । আবার বোধিকে নিয়ে মা কিছু বললেও তাকে ছেড়ে কথা বলে না সে । এমনই এক পরিবার বোধিদের । ঠাকুমা নিরন্তর ভাবে বোধির রূপে তাঁর স্বামী ফিরে এসেছেন । এভাবেই এগোবে ধারাবাহিকের গল্প ৷

নতুন ধারাবাহিক 'বোধিসত্ত্বর বোধবুদ্ধি'

অনেকদিন পর টেলিভিশনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সোনালী চৌধুরী । মা হওয়ার পরে বেশ কিছুদিন ব্রেক নিয়েছিলেন অভিনেত্রী । এবার ফের ফিরছেন ক্যামেরার সামনে । এর আগেও বিশ্বনাথ বসুর সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করেছেন সোনালী ৷ এবার ফের অনেকদিন পর একসঙ্গে দু'জনে । নতুন চরিত্র এবং ধারাবাহিকের বিষয়বস্তু নিয়ে আশাবাদী দু'জনেই । ধারাবাহিকের ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায় । পরিচালক রূপক দে । 4 জুলাই থেকে সোম থেকে শুক্র রাত 10টায় শুরু ধারাবাহিকের যাত্রা (New Serial Bodhisattor Bodhbuddhi will start its journey from 4th July)।