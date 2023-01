কলকাতা,14 জানুয়ারি: এবার এক সমকামী প্রেমের গল্পে অভিনয় করতে চলেছেন প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় । এইবার তাঁকে দেখা যাবে পুরোপুরি ভিন্নধর্মী এক মিউজিক ভিডিয়োতে । 'রামধনু' গানটির পরিচালনা করছেন পরিচালক অর্পণ বসাক (New Music Video Ramdhanu )। উল্লেখ্য, রামধনুর সাতটি রঙের ছোঁয়া থাকছে এই গল্পে (New Music Video Ramdhanu is Coming Soon) ।

এছাড়া লিরিক্যাল হিপ হপের উপস্থাপনা করেছেন শিল্পী টাইজেন রোহান । গানটি গাইছেন অভিনেতা ঋষভ চক্রবর্তী । বাংলা ধারাবাহিক 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'র দৌলতে ঋষভ এখন বেশ পরিচিত মুখ বাংলা বিনোদনের দুনিয়ায় । এই মুহূর্তে 'নিম ফুলের মধু' ধারাবাহিকে অভিনয় করছেন তিনি । এর আগে 'ধুলোকণা' ধারাবাহিকেও দেখা গিয়েছে তাঁকে । গানের সঙ্গে মানানসই মিউজিক ভিডিয়োতে প্রান্তিকের সঙ্গে অভিনয় করতে দেখা যাবে উদয় শঙ্কর সামন্তকে (Prantik New Music Video Ramdhanu )।

গানটির সিনেমাটোগ্রাফি করেছেন অর্ণব গুহ । গানটির সুর দিয়েছেন সমীরণ বাড়ুই । চলতি মাসেই শুরু হয়ে গিয়েছে এই মিউজিক ভিডিয়োর শুটিং । প্রান্তিককে এই মুহূর্তে কোনও ধারাবাহিকে দেখা যাচ্ছে না । তবে ওয়েবের জগতে তিনি বেশ পরিচিত মুখ ৷ খুব তাড়াতাড়ি হইচই-তে আসতে চলেছে 'গভীর জলের মাছ'। চারটি মেয়েক গল্প নিয়ে গল্প নিয়ে গড়ে উঠেছে এই কাহিনি ৷ উষসী, স্বস্তিকা, অনন্যাদের সঙ্গে এই কাহিনিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন প্রান্তিকও ৷ তাঁর প্রথম লুকও সামনে এসেছে ইতিমধ্যেই ৷

প্রসঙ্গত, সমকামী প্রেমের গল্প নিয়ে মিউজিক ভিডিয়ো এর আগে নজরে পড়েনি বাংলায় । সেদিক থেকে দেখতে গেলে গেলে একটু ভিন্নস্বাদ নিয়ে হাজির হতে চলেছে এই ভিডিয়োটি । তবে ছবিতে সিরিজে সমকামী প্রেমের গল্প এখন যথেষ্ট পরিচিত ৷ ঋতুপর্ণদের হাত ধরে একদিন পথচলা শুরু হয়েছিল এই ধরনের গল্পগুলির ৷ তখন সমালোচনাও কম হয়নি ৷ এখন বাঙালি দর্শক-শ্রোতা এবার এই বিষয় ভাবনাকে কতটা সাদরে গ্রহণ করে সেটাই দেখার।