হায়দরাবাদ,11 জানুয়ারি: ভারতীয় সিনেমার সাফল্যের মুকুটে নয়া পালক যোগ হল । 'আরআরআর' ছবির বিখ্যাত 'নাতু নাতু' গানটি গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার জিতল। সিনে দুনিয়ার সবথেকে সম্মানজনক এই পুরস্কার জিতে তাক লাগিয়ে দিল রাজামৌলির ছবির গান(Golden Globe Award for Naatu naatu ) । টুইটে ছবির প্রযোজক থেকে শুরু করে পরিচালকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এআর রহমানও (A R Rahman Congratulated team RRR for the success)। শুধু তাই নয়, চলতি বছরের গোল্ডেন গ্লোবে সেরা বিদেশি ভাষার ছবির জন্যও মনোনিত হয়েছিল 'আরআরআর' । কিন্তু 'আর্জেন্তিনা 1985' ছবির কাছে হেরে যায় 'আরআরআর'।

বেশ কয়েক মাস আগে মুক্তি পাওয়া এই ছবি ঘিরে সমস্ত মহলেই চর্চা তুঙ্গে উঠেছে । চিত্রনাট্য থেকে অভিনয় এবং ক্য়ামেরার কাজ সব বিভাগেই দারুণ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে ছবি । আর তার জেরে দর্শকদের দেদার ভালোবাসাও পেয়েছে রাজমৌলির এই সৃষ্টি । এবার এই গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার সামগ্রিকভাবে দুনিয়ার দরবারে আরও একবার ভারতীয় ছবির শ্রেষ্ঠত্বকেই তুলে ধরল বলে মনে করছেন সিনে বিশেষজ্ঞরা ।

ইতিমধ্যে অস্কারের লড়াইয়েও রয়েছে রাজামৌলির ব্লকবাস্টার ছবির এই গান ৷ 'নাতু নাতু' গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন রাহুল শিপলিগুঞ্জ এবং কালা ভৈরব ৷ আর এই গানের সঙ্গীত পরিচালক এবং কম্পোজার ছিলেন এম এম কিরাবাণী এবং চন্দ্র বোস ৷ এদিন পুরস্কার জয়ের পর গোটা দলকে ধন্যবাদ জানান সঙ্গীত পরিচালক কিরাবাণী ৷ আরেক আন্তর্জাতিক পুরস্কার জয়ীও এদিন শুভেচ্ছা জানান 'আরআরআর' টিমকে ৷ ভারতীয় সঙ্গীতের এই জয়ে উচ্ছ্বসিত এ আর রহমান এদিন লেখেন,'অভিনন্দন, অবিশ্বাস্য এক বদল এল ৷ সমস্ত ভারতীয় ফ্যানের তরফ থেকে আপনাকে অভিনন্দন কিরাবাণী গুরু এবং অভিনন্দন রাজামৌলি গুরু এবং তোমার আরআরআর ছবির গোটা টিমকে ৷'

সোশাল মিডিয়ায় এই খবরটি জানাতে গিয়ে আরআরআর নির্মাতারা এদিন লেখেন, 'ইন্ডিয়া আ আ আ.... সকাল সকালে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার জন্য় এটাই সবচেয়ে সুন্দর খবর ৷ নাতু নাতু হল প্রথম এশিয়ান গান যা গ্লোডেন গ্লোব পুরস্কার জিতে নিল ৷' একথা ঠিক যে এই ছবি সেরা ছবির পুরস্কার ছিনিয়ে নিতে পারল না ৷ তবে 'নাতু নাতু' যে আগামী বেশ কয়েক বছর রাজত্ব করবে দর্শক মনে এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷

