কলকাতা: আমরা সকলেই জানি দেবী দুর্গার বাহন পশুরাজ সিংহ । কিন্তু কীভাবে সিংহ হয়ে উঠল দেবীর বাহন ? অনেকেরই সেই কাহিনি জানা, আবার অনেকের নয় । দেবী যে শুধু মহিষাসুরমর্দিনী রূপে সিংহের পিঠে চড়ে মর্ত্যে আসেন তা নয়, দেবীর আরও অনেক সিংহবাহিনী রূপ রয়েছে । সব রূপেই তাঁর বাহন এক এবং অদ্বিতীয় পশুরাজ সিংহ । কিন্তু কেন বাহন হিসাবে পশুরাজকেই বেছে নেওয়া হল (Mythological Story on Devi Durga)?

কথিত আছে, দেবী পার্বতী যখন দেবাদিদেবের জন্য তপস্যা করছিলেন তখন পশুরাজ সিংহ তাঁকে শিকার হিসেবে বেছে নেয় ( Stories on Ma Durga)। সে ছিল সত্যযুগ। তাই সবকিছু অদ্ভুত লাগলেও তা হয়তোবা সত্যই । সেদিন তপস্যারত প্রাণীকে ভক্ষণ করবে না বলে পশুরাজ অপেক্ষা করতে থাকে মা দুর্গার ধ্যান ভাঙা পর্যন্ত । বছরের পর বছর সাধরণত দেবীকে দেখে পশুরাজের মধ্যে আসে বিরাট পরিবর্তন । দেবীর সিদ্ধিলাভের পর পশুরাজ স্বেচ্ছায় তাঁর বাহন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় (Stories on The Lion and Durga Maa) ।

এরপর থেকেই দেবীর নানা রূপে এবং নানা লীলায় পশুরাজই তাঁর সঙ্গে থেকেছে ছায়ার মতো । কখনও বাহক রূপে, কখনও রক্ষাকারী রূপে । দেবী তাঁর নানান সিংহবাহিনী রূপে দেখিয়েছেন নানান লীলা । এক ঝলকে সেই সব পৌরাণিক গল্পে ফিরে যাওয়া যাক । মহিষাসুরমর্দিনী রূপে মহিষাসুর বধ করে পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করেন তিনি । আবার দেবী চণ্ডিকারূপে বধ করেন অসুরদ্বয় শুম্ভ এবং নিশুম্ভকে । দেবী চণ্ডিকাও সিংহবাহিনী, অষ্টভুজা ।

দেবী জগদ্ধাত্রী রূপে দেবতাদের অহংকার হরণ করে সেই অহংকার দোষকে হস্তীর রূপ দেন তিনি ৷ সেই হস্তী দেবীর সিংহের পদতলে বিরাজ করে । দেবী জগদ্ধাত্রী সিংহপৃষ্ঠে চতুর্ভূজা, ত্রিনয়না । এই দেবীর আরাধনা করলে মানুষ নিজের সকল দম্ভ থেকে মুক্ত হয় ।

দেবী কুষ্মাণ্ডারূপে তিনি সৃজন করেন ব্রহ্মান্ড । তাঁর ত্রিনয়ন থেকে সৃষ্টি হয় মহালক্ষ্মী, মহাকালী ও মহা সরস্বতীর । দেবী সিংহবাহিনী, অষ্টভুজা । তাঁর একটি হাত সর্বদাই অভয় মুদ্রায় থাকে । সিংহবাহিনী দেবী জয়দুর্গা কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা । শক্তির মূল উৎসে এই দেবীর অধিষ্ঠান । দেবীর সঙ্গে থাকেন তাঁর সখিদ্বয় জয়া ও বিজয়া । দেবী স্কন্ধমাতা তারকাসুর বধকারী কার্তিকেয় জননী । সিংহবাহিনী এই দেবী চিত্তশুদ্ধি করেন । দেবীর একহাতে অভয় মুদ্রা, অন্যহাতে ধরে থাকেন পুত্র স্কন্ধকে ।

দেবী কামাখ্যা কামদেবের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তাঁর শরীরকে কলুষমুক্ত করেন । দেবী কামাখ্যার আরাধনায় মনস্কামনা পূর্ণ হয় । এই দেবী সিংহবাহিনী, দ্বাদশভূজা এবং ষড় মস্তকযুক্তা। তাঁর প্রতিটি মুখেই থাকে ত্রিনয়ন ।

সিংহবাহিনী দেবী গন্ধেশ্বরী চতুর্ভূজা । গন্ধাসুরকে বধ করে তিনি গন্ধবণিক সম্প্রদায়কে রক্ষা করেন । দেবী গন্ধেশ্বরী মূলত পূজিত হন গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে । এই দেবী সবরকম বিপদ থেকে রক্ষা করেন । দেবীর সিংহবাহিনী এই নানা রূপে তাঁর পাশে ছিলেন পশুরাজ সিংহ । দেবীর সন্তানদের পাশাপাশি মর্তে খাতির যত্ন পান পশুরাজও । বিজয়া দশমীতে তাঁকেও পরম যত্নে পানের আলতো ছোঁয়ায় বরণ করে নেন মহিলারা । যে ধারার অন্যথা হবে না কোনওদিন ।