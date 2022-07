কলকাতা, 13 জুলাই: বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় রান্নার শো 'রাঁধুনি'। প্রায়শই এই শো-তে আগমন ঘটে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের। অন্যান্য কাজের মুন্সিয়ানার পাশাপাশি তাঁরা রান্নাবান্নায় কতটা দক্ষ বা আদৌ দক্ষ কি না তার প্রমাণ মেলে এই শো-তে । আর এ বার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র (Madan Mitra Will Take a Part In Radhuni) । সঞ্চালনায় রয়েছেন টেলিভিশনের চেনামুখ শ্রীতমা ভট্টাচার্য ।

শ্রীতমাও অবশ্য রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত । বেশ অনেকদিন পর টেলিভিশনে স্বমহিমায় ফিরেছেন শ্রীতমা । 'লালকুঠি' ধারাবাহিকে অভিনয়ের পাশাপাশি চুটিয়ে চলছে সঞ্চালনা । এ বার নিজের এলাকার মানুষকে তিনি নিয়ে আসছেন দর্শকের দরবারে । বলতে দ্বিধা নেই, সোশাল মিডিয়ায় মদন মিত্রর মুখ মানেই ভিডিয়ো ভাইরাল । রাজনীতির পাশাপাশি এক রঙিন ব্যক্তিত্ব রয়েছে ৷ একইসঙ্গে তিনি সঙ্গীত রসিক, ভালবাসেন কবিতা এবং সাহিত্য়ও ।

জানা গিয়েছে শ্রীতমার অনুষ্ঠানে এসে তিনি বানাবেন রাশিয়ান ডিশ । 'পোলো আ লা কিয়েভ' ( Polo A La Kiev) নামের একটি রাশিয়ান ডিশ বানাবেন তিনি

তাঁকে অবশ্য সঙ্গীত শিল্পী বললেও ভুল বলা হয় না । কারণ তাঁর গাওয়া একটি গান ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ভাইরাল নেটপাড়ায় ৷ সবসময় ঝকঝকে তকতকে তিনি। পরিপাটি তাঁর সাজগোজ । মুখে সবসময় লেগে থাকে মিষ্টি হাসি । কথা বলেন রসিয়ে । এহেন কালারফুল কামারহাটির বিধায়ক এ বার গ্যাস ওভেনের সামনে এসে কেমন কেরামতি দেখান সেটাই দেখার । জানা গিয়েছে, শ্রীতমার অনুষ্ঠানে এসে তিনি বানাবেন রাশিয়ান ডিশ । 'পোলো আ লা কিয়েভ' ( Polo A La Kiev) নামের একটি রাশিয়ান ডিশ বানাবেন তিনি ।

আরও পড়ুন: জন্মদিনে দীপিকাকে সঙ্গে নিয়ে রোমাঞ্চ ভরা সফরে রণবীর

'ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ স্কিলস ডে'র বিশেষ পর্বে হাজির হবেন তিনি । আজকের যুব সমাজকে কী বার্তা দেবেন তিনি, তা জানতে হলে চোখ রাখতে হবে টিভির পর্দায় । চ্যানেল সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রীতমার সঙ্গে রাজনৈতিক জীবন নিয়েও নানা কথায় মুখর হবেন তিনি ।