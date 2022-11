কলকাতা, 24 নভেম্বর: 'চেতনা 50'-এর শেষদিনে মঞ্চস্থ হল নাটকের মধ্যে নাটক 'মেফিস্টো'। সন্ধে 6 টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল এই নাটক । তার আগেই সকলের গলা খুসখুস, চোখ জ্বালা করতে শুরু করে । কাশতে থাকেন অনেকেই । তখনও গিরিশ মঞ্চে আগুন লেগেছে তা ভেবে উঠতে পারেননি কেউই । ভাবা হচ্ছিল হয়তো অডিটোরিয়ামের বাইরে কিছু পোড়ানো হচ্ছে হয়তো । এর মাঝেই বোঝা যায় আগুন লেগেছে অডিটোরিয়ামেই(Fire Broke Out on Stage of Drama) । বিপদ বুঝতে পেরে প্রাণে বাঁচতে দর্শকরা হুড়োহুড়ি করে বাইরে বেরোতে শুরু করেন । ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ এবং দমকলের সাতটি ইঞ্জিন (Fire Broke Out on Girish Mancha)।

এদিনের সন্ধ্যায় গিরিশ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিশ্বজিৎ বসু । তাঁদেরকে খুব নিরাপদে বের করে আনা হয় অডিটোরিয়াম থেকে । তিনটি ইঞ্জিনের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে (Fire Broke Out)। দর্শকরা বাইরে বেরিয়ে অপেক্ষা করছিলেন ফের নাটক চালু হওয়ার আশায় । 'চেতনা'র তরফে তাঁদেরকে জানানো হয়, সব কিছু সন্ধে সাতটার মধ্যে ঠিক হলে নাটক দেখানো হবে । নয়ত টাকা ফেরত দেওয়া হবে । গিরিশ মঞ্চে এদিন দর্শকের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

সন্ধে 6 টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল এই নাটক । হঠাৎই অডিটোরিয়ামে আগুন লাগে ৷

আগুন নেভার বেশ কিছুক্ষণ পর হাই টেনশন থেকে নাটক চালানোর অনুমতি দিলে নাটক শুরু হয় ঠিক সন্ধে সাড়ে সাতটায়। শেষ হয় রাত 10 টা 30 মিনিটে। অনুমান, এসি মেশিন থেকেই আগুন লাগে এদিন । তা হলে কি এদিন কাজ করছিল না অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রটি ? পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখা হবে বলে সূত্রের খবর । 'মেফিস্টো' নাটকে নির্দেশক চরিত্রের অভিনেতা দেবনাথ চট্টোপাধ্যায় এদিন ইটিভি ভারতকে বলেন, "বুধবারের সন্ধ্যায় গিরিশ মঞ্চে দর্শকের দৌলতে ফের বাংলা থিয়েটারের জয় হল । এদিন নাটকের শেষে আমরা দর্শকের উদ্দেশ্যে করতালি দিই । অগণিত মানুষের নাটকের প্রতি ভালোবাসা এদিন আরও একবার প্রমাণিত ।"

দেবনাথ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, "নাটক শুরু করা গেলেও এসি চালানো সম্ভব হবে না, এ কথা জানানোর পরেও দর্শক নাটক দেখতে রাজি ছিলেন । এর থেকে বড় প্রাপ্তি কী হতে পারে? তাঁদের সহযোগিতা না থাকলে এদিন নাটক মঞ্চস্থ হত না । নাটক দেখানোর অনুমতি মেলার পর আমাদের সঙ্গে দর্শকও উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠেন । এই দৃশ্য দেখবার মতো । বাংলা থিয়েটারের ফের একবার জয় হল এদিন । দর্শকের এই আন্তরিকতা না পেলে তা সম্ভব হত না ।"

আরও পড়ুন: টেলিভিশনে কটাক্ষের শিকার স্থূলকায় মেয়েরা, আলাপচারিতায় সঙ্ঘশ্রী অরিজিতা

প্রসঙ্গত, অরুণ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে পথ চলা শুরু 'চেতনা' নাট্যদলের । আজ তার ধারক ও বাহক অরুণ মুখোপাধ্যায়ের দুই পুত্র সুমন (লাল) মুখোপাধ্যায় এবং সুজন (নীল) মুখোপাধ্যায় । গুটি গুটি পায়ে 'চেতনা' পার করল পঞ্চাশটি বছর । এই উপলক্ষে চেতনার তরফে চলছে নাট্যোৎসব । বুধবার ছিল উৎসবের শেষ দিন । আর এই শেষদিনেই ঘটল এমন এক ঘটনা । তবে, এই ঘটনাই মানুষকে বুঝিয়ে দিল নাট্যপ্রেমীরা প্রকৃত অর্থেই প্রেমিক । কোনও অবস্থাতেই তারা তাদের ভালোবাসাকে ছেড়ে যেতে রাজি নয়। নাটককে আঁকড়ে ধরেই তাদের জীবনের চলাচল ।



অডিটোরিয়ামের ছবি সৌজন্যে: অভিনেতা ঋদ্ধি সেন