কলকাতা, 25 অগস্ট: গুটি গুটি পায়ে 24 অগস্ট 'ক্যাকটাস' পা দিল 30 বছরে (Band of Sidhu Pota and Others Completes 30 Years)। আর এই ত্রিশ বছর উদযাপনে নানা রঙের অনুষ্ঠানের ডালি সাজিয়েছে সিধু-পটার দল, তা আগেই জানিয়েছে ইটিভি ভারত । আগামী 27 অগস্ট দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বর্ণময় এক অনুষ্ঠান । তারই মহড়া আর আয়োজনে এখন ব্যস্ত দলের সদস্যরা । এরই মাঝে ঘটে গেল এক কাণ্ড । হঠাতই নেটমহলে বোমা ফাটালেন দলের প্রাক্তন সদস্য শিবাজি পাল ওরফে বাজি (Cactuss Controversy)।

সকলেরই জানা যে, একদিন শিবাজি এবং সিধু 'ক্যাকটাস' তৈরি করেছিলেন । এর মাঝে ঘটেছে অনেক ঘটনা । ভেঙে যায় গানের দল। এরপর 'Cactus' হয়ে যায় 'Cactuss'। এই ব্যানারেই নতুন করে পথচলা শুরু করেন সিধু । দলের সবাই যখন 30 বছর পূর্তি উদযাপনে ব্যস্ত তখন নেটমহলে একটি অডিয়ো ক্লিপ পোস্ট করেছেন সিধুর প্রাক্তন সাথী শিবাজি ।

ওই অডিয়োতে দু'জনের মধ্যে চলা কথোপকথন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে । শিবাজির দাবি, অচেনা কণ্ঠটি শহরের এক ইভেন্ট এবং আর্টিস্ট ম্যানেজার স্বরাজের এবং অন্য কণ্ঠটি সিধুর । যদিও তা যাচাই করে দেখেনি ইটিভি ভারত । অডিয়োটিতে যা শোনা যাচ্ছে তা এরকম - সিধুর সঙ্গে দেখা করার কথা থাকলেও ফোন খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাঁর সঙ্গে দেখা বা যোগাযোগ করতে পারেননি স্বরূপ । এরপর ফোনের অপরপ্রান্তের কণ্ঠ (যাঁকে সিধু বলে দাবি করা হয়েছে) তাঁকে বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করেন । শিবাজির উদ্দেশ্যেও কুমন্তব্য করেন তিনি ।

ক্ষোভ উগরে দিলেন বাজি

পোস্টের পরেই ভাইরাল এই অডিয়ো ৷ কমেন্ট বক্সও ভরছে ধীরে ধীরে । শিবাজি এদিন তাঁর পোস্টে লিখেছেন, "27 বছর আমি ক্যাকটাসে বাজানোর পর, (যেখানে আমি আমার চল্লিশটারও বেশি মৌলিক গান রেকর্ড করেছিল) কেন সরে এলাম সেটা জানানোর সময় এসেছে ৷ 2019 সালের 17 নভেম্বর, আমি একটা মেসেজ এবং একটা অডিয়ো ক্লিপ রিসিভ করি ৷ যা আমাকে এই সরে আসার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য় করে ৷ স্বরাজ কলকাতা শহরের একজন প্রথম সারির ইভেন্ট এবং আর্টিস্ট ম্যানেজার ৷ জাতীয় স্তরেও কাজ করে ৷ যার সঙ্গে আমি (ক্যাকটাস-এর প্রতিনিধি হিসাবে) সম্পর্ক বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম ৷"

দলের উৎসবের মরশুমে এহেন ঘটনা ঘিরে সিধুর মতামত জানতে তাঁকে ফোন করা হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি ৷ সুতরাং সংবাদ মাধ্যমকে তিনি এই ব্যাপারে কিছু বলতে চান না, তা স্পষ্ট । ওদিকে বাজি পোস্টের ক্যাপশনে জানিয়েছেন, তিনি নীরবেই ক্যাকটাস ব্যান্ডটিকে বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। বাড়তি 's' জুড়ে সিধুরা শ্রোতাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ শিবাজির । নতুনভাবে গঠিত 'Cactuss'-এর 30 বছর কীভাবে হয়, সেই প্রশ্নও তুলেছেন শিবাজি (Cactuss on 30)।

24 অগস্ট ক্যাকটাস পা দিল 30 বছরে

আরও পড়ুন: মুদি থেকে পুলিশ কনস্টেবল, অপাদি সুপারস্টার

তা হলে কি ক্যাকটাসের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন তিনি ? অপেক্ষা 27 অগস্ট পর্যন্ত । ইতিমধ্যেই নানান কর্মসূচী শুরু হয়ে গিয়েছে ক্যাকটাসের তরফে । তার মধ্যে সামাজিক কাজও রয়েছে । 27 তারিখে রয়েছে নানান অনুষ্ঠান । গান গাইবেন ঊষা উত্থুপ, পণ্ডিত তন্ময় বসু, অমিত দত্ত, রূপঙ্কর বাগচী, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, মনোময় ভট্টাচার্য, অনিন্দ্য বসু, জোজো মুখোপাধ্যায়, রূপম ইসলাম, অনুপম রায়, সোমলতা আচার্য্য, তিমির বিশ্বাস, সাকি, বুটি, বাম্পি, ব্যান্ড লক্ষ্মীছাড়া, উজ্জয়িনী মুখোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে ।