কলকাতা, 9 মার্চ: ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সোনালী চৌধুরী (Sonali Praises Bhaswar)৷ অবশ্য এটা কোনও ব্রেকিং নিউজ হতে পারে না । একে অপরের গুণমুগ্ধ ওঁরা সবসময়ই । বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় জুটির নাম সোনালী-ভাস্বর । এ হেন জুটি আজ পর্যন্ত বাংলা টেলিভিশনে সে ভাবে গড়ে তুলতে পারেননি কেউ । যে জুটি বহুদিন একসঙ্গে কাজ না করলেও কথা হয় তাঁদের নিয়ে ।

এ বার প্রশ্ন, হঠাৎ কেন নতুন করে সামাজিক মাধ্যমে ভাস্বরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন অভিনেত্রী ? সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়ের (Bhaswar Chatterjee) লেখা বই 'অন্য উপত্যকা'। সেই বই পড়েই মুগ্ধ সোনালি চৌধুরী (Sonali Chowdhury Instagram)। তাই অভিনেতা বন্ধুর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বইয়েরও প্রশংসা করেছেন সোনালী । বন্ধুর বই প্রকাশের দিন বইমেলায় হাজির ছিলেন অভিনেত্রী ।

বন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে সোনালী লিখেছেন, "আমরা ভাস্বরকে শুধু একজন ভালো অভিনেতা এবং ভালো মানুষ হিসেবে জানি। কিন্তু ভাস্বর যে একজন ভাল লেখক তা জানলাম এই বইমেলা থেকে। ওঁর উপন্যাস 'অন্য উপত্যকা' প্রকাশ পেল আমারই হাত ধরে। আজ ওর জন্মদিন। শুভেচ্ছা জানাই ওঁকে। যেন জীবনের সব ইচ্ছা পূরণ করতে পারে।"সোনালী আরও লিখেছেন, "বইটা আমি পড়ে ফেলেছি । থ্রিলার । শুরু থেকে শেষ না হওয়া অবধি কোনও কাজ করতেই পারবেন না । যাঁরা এখনও পড়েননি । তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলুন ।"

আরও পড়ুন: পুজোতেই মুক্তি পেতে চলেছে আবির-মিমি অভিনীত রক্তবীজ

আজ বৃহস্পতিবার সোনালীর এই পোস্টটি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন ভাস্বর । ফেসবুকে সোনালীর পোস্টটি শেয়ার করে অভিনেতা লিখেছেন, "My heroine and buddy Sonalee posted this yesterday on her Instagram…touched,really. যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, আমার হিরোইন ও বন্ধু সোনালী গতকাল তাঁর ইনস্টাগ্রামে এই পোস্টটি করেছেন যা আমার মন ছুঁয়ে গিয়েছে ৷

পাশাপাশি ভাস্বর আরও লেখেন যে, "সোনালী আমার বই উদ্বোধন করেছিল আর সে নিজে পড়ে রিভিউ দিয়েছে…বন্ধুত্বের জয় হোক।"

প্রসঙ্গত, অভিনয়ের পাশাপাশি ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় যেমন সুগায়ক, তেমনি সুলেখক । কাশ্মীরি ভাষায় মিউজিক ভিডিয়োতে গানও গেয়েছেন অভিনেতা । বলতে, পড়তে ও লিখতে পারেন কাশ্মীরি ভাষা । ওই জায়গার প্রতি টান থেকেই 'অন্য উপত্যকা'। বইটি পড়ে দেখতে পারেন আপনারাও ।