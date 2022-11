কলকাতা, 11 নভেম্বর: ফের নাগিনের গল্প বাংলা টেলিভিশনে । তেলুগু ধারাবাহিক 'নেত্রা' এবার আসছে বাংলা চ্যানেলে । 'নেত্রা'-র ডাবিং-এর পর তার নতুন নাম হতে চলেছে 'সুনেত্রা' ৷ সুনেত্রা আসলে একজন নাগকন্যা । সুনেত্রা ফিরে এসেছে তার সাত জন্মের প্রতিশোধ নিতে । রাক্ষস দমন করে নাগমণিকে সুরক্ষিত করতে চায় সে । আর রাক্ষস দমনের এক মাত্র উপায় এক নাগিনের সঙ্গে এক মানুষের প্রণয়(Nethra is Coming as Sunethra in Bengali ) ।

কী হবে এরপর? সুনেত্রা কি পারবে নাগমণিকে সুরক্ষিত করতে? সহজ কথায় বলতে গেলে এই গল্প হলো এক নাগকন্যার প্রণয় ও প্রতিশোধের গল্প (Telugu Serial Nethra in Bengali )। আগামী 14 নভেম্বর থেকে সন্ধ্যে সাতটায় সম্প্রচারিত হবে ফ্যান্টাসি এবং থ্রিলারধর্মী এই ধারাবাহিক । এই ধারাবাহিকের পরিচালক রাজ কাপুর । মুখ্য নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন শিবানী তোমর । মুখ্য পুরুষ চরিত্রে রয়েছেন প্রেম জ্যাকব এবং খল নায়কের চরিত্রে আছেন ভরদ্বাজ । এদেরকে এবার চেনার পালা বাঙালি দর্শকের ( Bengali Serial Sunethra)।

প্রসঙ্গত, 'রাশি’, ‘ওগো বধূ সুন্দরী’, ‘বৌ কথা কও’, ‘মা’, ‘সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে’, ‘ভুতু’, ‘খোকাবাবু’, ‘পটলকুমার গানওয়ালা’, ‘বকুলকথা’, ‘সাঁঝের বাতি’, 'ভজগোবিন্দ', 'নেতাজি'-- গত কয়েক বছরে রিমেকের তালিকাটা নেহাত ছোট নয় । এগুলি সবই আগে বাংলায় সম্প্রচারিত হওয়ার পরে সম্প্রচারিত হয়েছে হিন্দিতেও । জানা গিয়েছে 'গাঁটছড়া' ধারাবাহিকটিও তৈরি হচ্ছে হিন্দি ভাষায় । সুতরাং ডাবিং কাজে লাগিয়ে হোক বা রিমেক, বাংলা ধারাবাহিক পাড়ি দিচ্ছে অন্য ভাষার দর্শকদের কাছেও ।

অন্যদিকে আবার দক্ষিণী ছবিও বেশ জায়গা করে নিয়েছে বাংলায় ৷ পুষ্পা, বাহুবলীদের ভক্তের সংখ্য়া কিন্তু খোদ কলকাতাতেও কিন্তু কম নয় ৷ তাই এবার তেলুগু ভাষার ধারাবাহিক কড়া নাড়ছে বাংলার ঘরে ঘরে । 'সুনেত্রা' কতখানি সেই জায়গা ধরে রাখতে পারে সেটাই দেখার ।