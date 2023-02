কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: কেউ হিন্দি ওয়েব সিরিজ 'পঞ্চায়েত'-এর ছায়া খুঁজে পাচ্ছেন, কেউ বা ভাবছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' আসছে ওয়েব সিরিজে । আজ্ঞে না, কোনওটাই নয়। অভ্রজিৎ সেন পরিচালিত ওয়েব সিরিজ 'ডাকঘর' আসলে তৈরি হয়েছে পদ্মনাভ দাশগুপ্তর লেখা গল্প নিয়ে । শুরুতেই সেই কথা জানিয়ে দিলেন পরিচালক । ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহেই হাজির হয়েছে 'ডাকঘর'-এর ট্রেলার । আর সেই ট্রেলার দেখেই তৈরি হয়েছিল সন্দেহ ৷ হিন্দি ওয়েবসিরিজ 'পঞ্চায়েত'-এর ছায়া কী কোথাও একটু হলেও পড়েছে এই সিরিজের ওপর ৷ তবে নির্মাতারা বলছেন হাগদার এই কাহিনি হতে চলেছে একেবারেই অন্যরকম (Ditipriya Suhotra And Others on Dakghor)৷

আগামী 24 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে স্ট্রিমিং । আটটি পর্বে আসবে সিরিজিটি । বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিতিপ্রিয়া রায়, সুহোত্র মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চন মল্লিক প্রমুখ । সিরিজটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপর্বে হাজির ছিলেন গল্পের নায়ক সুহোত্র মুখোপাধ্যায়, নায়িকা দিতিপ্রিয়া রায়, কাঞ্চন মল্লিক এবং পরিচালক অভ্রজিৎ সেন ।

পরিচালক বলেন, "প্রথমেই বলব এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডাকঘর নয় । এটা পদ্মনাভ দাশগুপ্তর ডাকঘর । এটা পুরনোকে খুঁজে পাওয়ার গল্প । এর বেশি বলব না । তবে, এটুকু বলব, সাদাসিধে গল্প । জটিলতা নেই । কিন্তু ধাক্কা দেওয়ার মতো গল্প এই ডাকঘর ।"

দিতিপ্রিয়া বলেন, "আমার বাবা এবং মায়ের বিবাহ বার্ষিকীতে আসছে ডাকঘর । তাই আমার কাছে বিষয়টি আরও বেশি মজার । ডাকঘরে খুব সহজ একটা চরিত্র আমি করেছি । খুব চেনা চরিত্রটা । মঞ্জরীকে সবাই চিনি । বর্ধমান থেকে প্রায় 37 কিলোমিটার দূরে একটা গ্রামে আমরা শুটিং করতে গেছিলাম । সবাই ওখানে আজও আমাকে রানিমা বলেই চেনেন । আর রানিমা বলেই ডেকেছেন। এটা আমার কাছে একটা বড় প্রাপ্তি।" কাঞ্চন মল্লিক বলেন, "আমার চরিত্রটায় রহস্য আছে । খুব সহজ সরল মনে হলেও অতটাও কি সহজ? দর্শকই দেখে বলবেন । আমি বলব না ।"