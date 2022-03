ওয়াশিংটন, 31 মার্চ: ঘটনার ঘনঘটা যেন বেড়েই চলেছে উইল স্মিথ এবং ক্রিস রকের অস্কার মঞ্চের কাণ্ডকে কেন্দ্র করে ৷ বুধবার দ্য আকাদেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অস্কার মঞ্চে উইল স্মিথ যখন ক্রিসের গালে থাপ্পড় মেরে বসেন, তারপর তাঁকে অনুষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে যেতে অনুরোধ করেছিল তারা ৷ কিন্তু সেকথা মেনে নেননি স্মিথ (Will Smith Refused to Leave The Ceremony After The Slap Case) ৷ আকাদেমি ইতিমধ্যেই জানিয়েছিল, স্মিথের এই আচরণ তারা সমর্থন করে না, এবং পুরো বিষয়টি নিয়ে একটি রিভিউ মিটিংও করবে তারা ৷

সেই অনুযায়ী আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য স্মিথের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে বুধবার মিটিংয়ে বসেছিলেন আকাদেমির বোর্ড অফ গভর্নররা ৷ আকাদেমির তরফে জানানো হয়েছে, স্মিথের বিরুদ্ধে সাসপেনশন, বহিষ্কার বা অন্যান্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে ৷

ঘটনার পরও স্মিথ কীভাবে ডলবি থিয়েটারে সামনের সারিতে বসে রইলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন অনেকে ৷ এবার সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই মুখ খুলল আকাদেমি ৷ তারা জানায়, যেভাবে ঘটানাটা ঘটেছে তা আমাদের ধারণার অতীত ছিল ৷ তবে আমরা পরিস্কার জানাতে চাই মিস্টার স্মিথকে সেরিমনি ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছিল ৷ কিন্তু সেই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন ৷ তবে আমরাও বুঝতে পারছি এই পরিস্থিতিটিকে আরও অন্যভাবে সামাল দেওয়া যেত ৷

আকাদেমি জানিয়েছে, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য স্মিথ তাঁর লিখিত বয়ান 18 এপ্রিলের মধ্যে আকাদেমির কাছে পাঠাতে পারেন ৷ কারণ ওইদিন ফের মিটিংয়ে বসতে চলেছে তারা ৷ একইসঙ্গে আকাদেমির পক্ষ থেকে রকের কাছেও ক্ষমা চাওয়া হয়েছে ৷ তারা বলে, ‘‘রক, আপনি আমাদের মঞ্চে যে ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন, তার জন্য আমরা আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী এবং সেই মুহূর্তে নিজের শান্তস্বভাব বজায় রাখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।’’