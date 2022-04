মুম্বই,11 এপ্রিল : চির ঘুমের দেশে চলে গেলেন বর্ষীয়ান বলিউড তারকা তথা চিত্রনাট্যকার শিব শুভ্রমনিয়াম ৷ সোমবার সকালে এই খবর সোশ্য়াল মিডিয়ার মাধ্যমে সকলকে জানিয়েছেন পরিচালক অশোক পণ্ডিত ৷ 'টু স্টেটস' ছবিতে আলিয়ার বাবার চরিত্রে অভিনয় করে যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন শুভ্রমনিয়াম ৷ কিন্তু পর্দার কন্য়ার বিবাহ দেখে যেতে পারলেন না এই বর্ষীয়ান তারকা ৷

টুইটারে এদিন অশোক লেখেন, "শিব শুভ্রমনিয়ামের মত একজন প্রিয় বন্ধু, অনন্য অভিনেতা এবং অসাধারণ মানুষের প্রয়াণের খবর একেবারে হতবাক এবং ব্যাথিত ৷ ওনার স্ত্রী দিব্যার জন্য় আমার সমবেদনা ৷ এই বেদনাকে সহ্য করার ক্ষমতা ঈশ্বর ওনাদের দিন ৷ ওম শান্তি ৷" অভিনেতার মৃত্য়ুর কারণ অবশ্য এখনও জানা যায়নি ৷

তাঁর এই প্রয়ানে স্বাভাবিকভাবেই শোকাহত শিল্পীমহল ৷ নিজের ইনস্টাগ্রামে এই সুদক্ষ অভিনেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন পরিচালক হনসল মেহেতাও ৷ তিনি এও জানিয়েছেন তিনি এও জানিয়েছেন যে আজ বেলা 11 টায় আম্বোলির মোক্ষধাম হিন্দু শ্মশানভূমিতে অভিনেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে (Shiv Subrahmanyam Funeral will Take Place in Mumbai৷) ৷ 1989 সালে 'পরিন্দা' ছবির চিত্রনাট্য় রচনার জন্য ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন শুভ্রমনিয়াম ৷ তিনি তাঁর শেষ অভিনয় প্রমাণ রেখে গিয়েছেন নেটফ্লিক্সের 'মিনাক্ষী সুন্দরেশ্বর' ছবিতে ৷