মুম্বই, 10 জানুয়ারি: আকস্মিক গাড়ি দুর্ঘটনার জেরে ভারতীয় ক্রিকেটার ঋষভ পন্ত বর্তমানে ভর্তি রয়েছেন মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে ৷ সম্প্রতি হাঁটুতে একটি অপারেশনও করাতে হয়েছে তাঁর ৷ এর আগেই এই নিয়ে বেশকিছু রহস্য়ময় পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী ঊর্বশী রাউতেলা ৷ আদতে তাঁদের সম্পর্ক ঠিক কী রকম তা সোশাল মিডিয়ায় এখন আর অপরিচিত নয় ৷ এমনকী ঊর্বশীর মাও এর আগে পন্থের আরোগ্য কামনা করে একটি পোস্ট করেছিলেন ৷ সোমবারও এমন একটি পোস্ট শেয়ার করেছিলেন তিনি (Urvashis mom deletes the post after sharing the photo of hospital where Rishabh is admitted)৷

ঋষভকে নিয়ে পোস্ট করে ভীষণভাবে ট্রলের শিকার হন ঊর্বশীর মা মীরা রাউতেলা

ইনস্টাগ্রাম পোস্টে কোকিলাবেন হাসপাতালের একটি ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, 'সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে ৷ চিন্তা কোরো না বেটা ৷' এই পোস্টটি সামনে আসার পর থেকেই নেটিজেনরা পুরো বিষয়টি নিয়ে ট্রোলিং শুরু করেন ৷ একজন ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী লেখেন,'হোয়াটসঅ্যাপ কল করেও তো এই কথাটা বলা যায় ৷' এর উত্তর দিয়েছিলেন ঊর্বশীর মা মীরা ৷'

এই ধরনের ট্রলিং শুরু হওয়ার পরেই ইনস্টা পোস্টটি মুছে দেন মীরা (Urvashi mom Post on Pant)৷ তবে এর আগেও তিনি ঋষভের জন্য আরোগ্য কামনা করেছিলেন(Urvashi mom deletes the post on Pant) ৷ ঊর্বশীর সঙ্গে ঋষভের সম্পর্কের রসায়ন সকলেরই জানা ৷ এই ভারতীয় ক্রিকেটারের সঙ্গে ঊর্বশী রাউতেলার সম্পর্ক নিয়ে কানাঘুষো শুরু হয়েছিল 2018 সালে ৷ এরপর বেশ কয়েকবার প্রকাশ্যে দু'জনকে দেখতেও পাওয়া যায় ৷ আর তারপর গুঞ্জন শুরু হয় তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে ৷ যদিও এই সমস্ত চর্চায় জল ঢেলে দিয়েছিলেন ঋষভ নিজেই ৷ 2019 সালে পন্ত তাঁর বান্ধবী ঈশা নেগির সঙ্গে সম্পর্কের কথা ঘোষণা করেন ৷