মুম্বই, 30 ডিসেম্বর: শুক্রবার ভোরে রুরকিতে ভয়ানক দুর্ঘটনার কবলে ভারতীয় ঋষভ পন্ত (Rishabh Pant met a fatal road accident in Roorkee) ৷ দেরাদুনের হাসপাতালে আপাতত চিকিৎসাধীন জাতীয় দলের স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ অবস্থা স্থিতিশীল হলেও ভারতীয় ক্রিকেটারকে নিয়ে উৎকণ্ঠায় আপামর ক্রিকেটপ্রেমীরা ৷ সোশাল মিডিয়ায় পন্তের আরোগ্য কামনা করছেন প্রাক্তন থেকে বর্তমান ক্রিকেটাররা ৷ এই সবকিছুর মধ্যেও নেটাগরিকরা খুঁজে ফিরছিলেন একজনকে ৷ তিনি অভিনেত্রী ঊর্বশী রাউতেলা ৷ যাঁর সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটারের অম্ল-মধুর সম্পর্ক বারেবারে টক অফ দ্য টাউন হয়েছে ৷ 'সনম রে' অভিনেত্রী পন্তের দুর্ঘটনার পর প্রতিক্রিয়া দিলেন বটে, তবে এক রহস্যময় পোস্টে (Urvashi Rautela shares post with cryptic message after Rishabh Pant's accident) ৷

উত্তরাখণ্ড-দিল্লি হাইওয়েতে পন্তের দুর্ঘটনার কয়েকঘণ্টা পর ইনস্টা হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন ঊর্বশী ৷ সাদা পোশাকে নিজের একটি ছবি দিয়ে সেখানে ক্যাপশন হিসেবে অভিনেত্রী লেখেন, "প্রার্থনা করছি ৷" সঙ্গে সাদা রঙের একটি হার্ট ইমোজি ব্য়বহার করেন তিনি ৷ সেই পোস্ট দেখে নেটাগরিকদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি অভিনেত্রীর প্রার্থনা ঋষভের জন্যই ৷ নেটাগরিকরাও ঊর্বশীর পোস্টে পন্তের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে মন্তব্য করতে থাকেন ৷ যদিও তাতে অভিনেত্রীর পোস্টের রহস্যের কোনও কিনারা করা যায়নি ৷

ঊর্বশীর সেই রহস্য-পোস্ট

আরও পড়ুন: চোখ লেগে আসাতেই বিপত্তি, জানালা ভেঙে প্রাণে বেঁচে পুলিশকে জানালেন পন্ত

2018 ভারতীয় ক্রিকেটারের সঙ্গে বলি ডিভা ঊর্বশী রাউতেলার সম্পর্ক শিরোনামে আসে ৷ প্রকাশ্যে দু'জনকে একাধিক জায়গায় দেখতে পেয়ে দু'জনের সম্পর্ক নিয়ে ব্যাপক চর্চা হয় ৷ যদিও সেই তত্ত্ব উড়িয়ে 2019 পন্ত তাঁর বান্ধবী ঈশা নেগির সঙ্গে সম্পর্কের কথা ঘোষণা করেন ৷ এরপর থেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিনেত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন সময় ঠোকাঠুকি লেগেই রয়েছে ভারতীয় উইকেটরক্ষকের ৷