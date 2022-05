কাশ্মীর, 11 মে : নিজের নতুন মিউজিক ভিডিয়োর শ্যুটিংয়ের জন্য় কাশ্মীরের গান্দেরবাল জেলার নারানাগেতে পৌঁছালেন কিংবদন্তি গায়ক উদিত নারায়ণ ৷ এই উপত্যকা চিরকালই আকর্ষণ করে পর্যটক এবং শিল্পীদের ৷ কাশ্মীরে এখন নতুন ছবির শ্য়ুটিং করছেন অনেকেই ৷ তালিকায় রয়েছেন দক্ষিণী স্টার বিজয় দেবরেকোন্ডা এবং সামান্থা রুথ প্রভুও ৷ একইভাবে নিজের নতুন গানের শ্যুটিংয়ের জন্য় কাশ্মীরকে বেছে নিলেন উদিতও (Udit Narayan in Kashmir For His New Music Video) ৷

শ্যুটিংয়ের ফাঁকে তিনি কথা বললেন ইটিভি ভারতের সঙ্গেও ৷ উদিত জানান কাশ্মীরের মানুষ সত্যিই ভীষণ অতিথি পরায়ণ ৷ তিনি ইন্ডাস্ট্রির অন্যান্য় বন্ধু বান্ধবদেরও কাশ্মীরে আরও বেশি শ্যুটিং করার আমন্ত্রণ জানান শুধু তাই নয় তিনি জানান, কাশ্মীরে তাঁর পুত্র আদিত্য বহু মিউজিক ভিডিয়োর শ্যুটিং করেছেন ৷ তিনিও কাশ্মীরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ৷

উদিত নারায়ণ এও জানান এটাই তাঁর প্রথম কাশ্মীর সফর ৷ তাঁর কাছে তো কাশ্মীর স্বর্গের একটি টুকরো ৷ নতুন এই মিউজিক ভিডিয়োটি পরিচালনা করছেন পরিচালক গৌরব চন্দ্রকান্ত ভাট ৷ তিনি জানান অন্যান্য অভিনেতাদের পাশাপাশি এই ভিডিয়োতে দেখা যাবে উদিত পুত্র আদিত্যকেও ৷ যদিও কবে এই মিউজিক অ্যালবামটি মুক্তি পেতে চলেছে তা নিয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি ৷ তবে পরিচালক জানিয়েছেন এবারও উদিতের গলায় ফের একবার শোনা যাবে প্রেমের গান ৷