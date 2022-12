মুম্বই, 15 নভেম্বর: এবার 'দ্য় কাশ্মীর ফাইলস' পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর সঙ্গে বাকযুদ্ধে জড়ালেন পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ ৷ বুধবার বিবেক টুইটারে অনুরাগের একটি ইন্টারভিউয়ের স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন যেখানে লেখা রয়েছে, "কান্তারা এবং পুষ্পা-র মতো চলচ্চিত্রগুলি ইন্ডাস্ট্রিকে ধ্বংস করছে: অনুরাগ কাশ্যপ (Anurag Kashyap on Kantara And Pushpa)।" বিবেক স্পষ্টতই জানিয়েছেন তিনি এই বক্তব্য়ের সঙ্গে একেবারেই সহমত পোষণ করেন না ৷ আর তাতেই দু'জনের মধ্য়ে টুইট যুদ্ধ শুরু হয় (Twitter war Between Vivek Agnihotri Anurag Kashyap) ৷

একটু তির্যকভাবেই বিবেক লেখেন, "আমি বলিউডের এক ও একমাত্র মিলর্ডের মতামতের সঙ্গে একেবারেই একমত নই ৷ আপনি কি একমত ?" বিবেকের এই টুইটের জবাব দিতে গিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি অনুরাগও ৷ তিনিও তীর্যকভাবে এর উত্তরে লেখেন, "স্যার আপনার ভুল নয়, টুইটে আমার আপনার কথপোকথন যেমন আপনার ছবির রিসার্চও ঠিক তেমনই ৷ আপনার এবং আপনার মিডিয়ারও হাল একই ৷ কোনও ব্যাপার নয় পরেরবার আরেকটু ভালো করে রিসার্চ করে নেবেন (Anurag Kashyap on Vivek Agnihotri) ৷"

বিবেক এর জবাবে সোজাসুজি 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ছবির গবেষণার প্রসঙ্গ তুলে এনে লেখেন, "ভোলানাথ আজ প্রমাণ করেই দিন 'দ্য় কাশ্মীর ফাইলস' নিয়ে করা 4 বছরের গবেষণা সব মিথ্যা ৷ গিরিজা টিকু, বি কে গাঞ্জু, এয়ারফোর্স কিলিং সব মিথ্যা, 700 পণ্ডিতের ভিডিয়ো সব মিথ্যা ৷ হিন্দু তো কোনওদিন মরেইনি ৷" টুইটের এই বাকযুদ্ধে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে সোশাল মিডিয়াও ৷ কেউ যেমন অনুরাগের পাশে দাঁড়িয়েছেন কেউ কেউ তেমনই সমর্থন জানিয়েছেন বিবেক অগ্নিহোত্রীকে ৷

কাজের ক্ষেত্রে বলতে গেলে বিবেক এখন ব্যস্ত 'দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার'-এর শুটিংয়ের কাজ নিয়ে ৷ আগামী বছর স্বাধীনতা দিবসে মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷ অন্যদিকে অনুরাগের সাম্প্রতিক কাজ 'দোবারা' কিন্তু সেভাবে দর্শকদের মন জয় করতে পারেনি ৷ অনুরাগ-তাপসী জুটির এই ছবি বক্স অফিসে সাফল্য় কুড়োতে ব্যর্থ হয়েছে একেবারেই ৷