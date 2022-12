কলকাতা, 30 ডিসেম্বর: বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে সবে ৷ এরইমধ্যে চিরঘুমে পেলে । ঠিক যেদিন মাতৃহারা হলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেদিনই আজীবনের মতো অতীত হয়ে গেলেন পেলে (Tollywood and Bollywood Paid Homage to Pele) । তাঁর ফুটবল জাদুকে ভালোবেসে আঁকড়ে ধরেনি কোন জাতি? 1977-এর 24 সেপ্টেম্বর কলকাতায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে কসমসের হয়ে খেলতে এসেছিলেন পেলে । তাঁর ভারতের মাটিতে পা রাখার দিনে জনপ্লাবনে ভেসেছিল কলকাতা ।

তখন বর্ষাকাল। খেলা হয়েছিল ইডেনে এঁটেল মাটিতে । কলকাতার ফুটবল কর্তাদের কপালে ভাঁজ পড়েছিল সকাল সকাল ৷ পেলে এমন মাটিতে খেলতে পারবেন কিনা তা নিয়েই তাঁরা সংশয়ে ছিলেন ৷ কিন্তু ঘটল ঠিক উল্টোটাই ৷ যে মাটিতে বাংলার ফুটবলাররাই খেলতে ভয় পেতেন সেখানেই দাপিয়ে বেড়ালেন পেলে । ম্যাচটা শেষ হয়েছিল 2-2 ফলে । সেদিন গ্যালারির বাইরে উপচে পড়ছিল মানুষের ভিড় । শুধু একটিবার ফুটবলের সম্রাটকে চোখের দেখা দেখতে চেয়েছিল মানুষ । পেলে এবং ব্রাজিল ফুটবল দলকে কেন্দ্রে রেখে তৈরি হয় ডকু ফিল্ম 'জায়েন্টস অফ ব্রাজিল'। সেখানে অভিনয় করতেও দেখা গিয়েছে পেলেকে ।

1977-এর পর পাক্কা 38 বছর পর ফের 2015 সালে কলকাতায় আসেন পেলে । সেদিনও জনজোয়ারে ভাসে ভালোবাসার শহর । এ শহর ভালোবাসতে জানে । অন্তর থেকে ভিন দেশের মানুষকেও নিয়ে যেতে পারে অন্দরমহলে । তার প্রমাণ একবার নয় বারবার দিয়েছে এবং আগামীতেও দেবে এই শহর । তার আরও এক বড় প্রমাণ আজ এই ভিনদেশি তারাকে হারিয়ে একইভাবে ভেঙে পড়েছে বাঙালি ।

ফুটবলের সম্রাট পেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইট করেছেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় । তিনি লিখেছেন, " পেলে একজন অপ্রতিরোধ্য কিংবদন্তি ৷ তাঁকে ঘিরে এমন অফুরন্ত স্মৃতি রয়েছে যা ভোলা যায় না ৷ তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ পেলে (Prosenjit Pays Homage to Pele)৷"

ফুটবলের সম্রাটকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অভিনেতা-পরিচালক অনিন্দ্য সরকার ছড়া কেটে লিখেছেন, "ফুটবল কি ছিল... কি পেলে!!! ফুটবলের প্রথম আন্তর্জাতিক ছেলে...ব্রাজিল তোমাকে কে চিনতে যদি না থাকতো পেলে!!!দেশকে বিশ্ব দরবারে নিয়ে যাওয়া যায় শুধু ফুটবল খেলে...!!!" আজীবন ফুটবলের ভক্ত জয়জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "ভালো থাকবেন ওপারে । অমর থাকবেন আমাদের অন্তরে । মারাদোনার সঙ্গে কি কথা হলো আর জানা যাবেনা |" জিতু কমল লিখেছেন, "ভাল থেকো রাজা"।

অন্যদিকে বলিউডও শোকাহত ফুটবল কিংবদন্তির প্রয়াণে(Tollywood And Bollywood Pay Homage to Pele ) ৷ অনুপম খের লিখেছেন, "প্রিয় পেলে! আপনি এবং আপনার খেলা, এবং আপনি যেভাবে খেলেছেন তা সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য সর্বদা গেম চেঞ্জার হয়ে থাকবে । তারা ফুটবল খেলুক বা নাই খেলুক । এমন এক অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।" অন্যদিকে, শিল্পা শেঠি, করিণা কাপুর খান, ভিকি কৌশল প্রত্যেকেই শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁদের প্রিয় সম্রাটকে (Anupam Pays Homage to Pele)৷

