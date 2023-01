মুম্বই, 10 জানুয়ারি: এবার অস্কারের লড়াইয়ে জায়গা করে নিল বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ৷ আরও বেশ কয়েকটি ভারতীয় ছবির সঙ্গে অস্কার পুরস্কারের প্রথম নির্বাচনী তালিকায় জায়গা করে নিল এই ছবি ৷ মঙ্গলবার নিজেই টুইট করে একথা জানিয়েছেন পরিচালক (The Kashmir Files has been shortlisted for Oscars2023 in the first list) ৷ মুক্তি পাওয়ার আগে থেকেই এই ছবি নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছিল।

বিবেক অগ্নিহোত্রী এই ছবিকে 'প্রোপাগন্ডা' হিসেবে উপস্থাপন করেছেন বলে মত সিনে সমালোচকদের ৷ এই ছবিতে সত্য়কে নিজের মতো করে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী, দাবি অনেকের ৷ যেভাবে তিনি কাশ্মীরের ইতিহাস তুলে ধরেছেন ছবিতে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ৷ কিন্তু মিঠুন চক্রবর্তী, অনুপম খের, দর্শন কুমার অভিনীত এই ছবি প্রেক্ষাগৃহে যে মারাত্মক সাফল্য পেয়েছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷ মঙ্গলবার আকাদেমির প্রাথমিক তালিকায় জায়গা করে নেওয়ার আনন্দ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন বিবেক নিজেই ৷

তিনি লিখেছেন, "দ্য় কাশ্মীর ফাইলস 2023 সালের অস্কার পুরস্কারের জন্য আকাদেমির প্রথম তালিকায় শর্টলিস্ট হয়েছে ৷ এটি ভারতের পাঁচটি ছবির একটি ৷ সকলের জন্য আমার শুভকামনা ৷ ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য একটি দুর্দান্ত বছর।" একইসঙ্গে তিনি এও লিখেছেন, "পল্লবী যোশি, মিঠুন চক্রবর্তী, অনুপম খের এবং দর্শন কুমার সকলেই সেরা অভিনেতার লড়াইয়ে শর্টলিস্টেড হয়েছেন ৷ এটা সবে শুরু ৷ অনেকটা রাস্তা এখনও বাকি ৷ ওঁদের সকলের জন্য প্রার্থনা করুন ৷"

আর কোন কোন ভারতীয় ছবি সুযোগ পেয়েছে এই অস্কারের লড়াইয়ে? 301টি ছবির যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে আকাদেমির তরফে তাতে রয়েছে 'আরআরআর', 'গঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি', 'কান্তারা' ছবিটিও (RRR Kantara shortlisted for Oscars2023) ৷ এছাড়া রয়েছে ভারতের অফিসিয়াল এন্ট্রি অর্থাৎ প্যান নলিনের ছবি 'দ্য় চেলো শো', 'তুঝা সাথী কহি হ্যায়', 'রকেট্রি: দ্য নাম্বি এফেক্ট' এবং দক্ষিণী ছবি 'বিক্রান্ত রোনা' (The Chello Show shortlisted for Oscars2023) ৷ প্রসঙ্গত, এই তালিকায় সুযোগ পেলেই যে পুরস্কারের জন্য মনোনীত মূল তালিকাতেও জায়গা পাবে এই ছবিগুলি তা বলা যায় না ৷ সেই তালিকা ঘোষিত হবে আগামী 24 জানুয়ারি ৷ তবে এই ছবিগুলি লড়াইয়ে যে রইল এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷

আরও পড়ুন: অ্যানমেরি আর সিদ্ধার্থর জুটিতে আসছে 'ফাগুনের মোহনায়'

সেরা তথ্য়চিত্রের ক্ষেত্রে এই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে বাঙালি পরিচালক শৌনক সেনের ছবি 'অল দ্যাট ব্রিদস' এবং 'দ্য এলিফ্যান্ট হুইসপারস' ৷ 95তম আকাদেমি অ্যাওয়ার্ড শো আয়োজিত হবে আগামী 12 মার্চ ৷ হলিউডের ডবলি থিয়েটারে আয়োজিত হতে চলেছে এই অনুষ্ঠান ৷