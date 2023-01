হায়দরাবাদ, 17 জানুয়ারি: দূর্ঘটনার কবলে পড়লেন 'দ্য় কাশ্মীর ফাইলস' ছবির অভিনেত্রী তথা ছবির পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর স্ত্রী পল্লবী যোশি ৷ তাঁর নতুন ছবি 'দ্য় ভ্যাকসিন ওয়ার'-এর শুটিংয়ের জন্য় এই মুহূর্তে হায়দরাবাদে রয়েছেন (The Kashmir Files actor Pallavi Joshi injured) ৷ সূত্রের খবর, শুটিং চলাকালীন একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে অভিনেত্রীকে ৷ চোট পাওয়া পরেও শুটিং শেষ করেন । পরে স্থানীয় হাসপাতালে যান অভিনেত্রী (The Vaccine War shoot in hyderabad )৷

তবে খবর অনুযায়ী, এখন তিনি সুস্থ রয়েছেন ৷ তার চোট খুব বেশি গুরুতর নয় বলেই খবর (Pallavi Joshi injured on sets of The Vaccine War)৷ 'দ্য় ভ্যাকসিন ওয়ার' ছবির প্রযোজনারও দায়িত্বে রয়েছেন অভিনেত্রী ৷ কোভিডকালে ভ্যাকসিন তৈরি করা খুবই সমস্য়ার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৷ দিনের পর দিন যেভাবে এই মারণ রোগ গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করছিল তাতে প্রতিষেধক ছাড়া বাঁচার উপায় প্রায় ছিল না বললেই চলে ৷ সেই সময় সারা বিশ্ব জুড়ে শুরু হয় গবেষণা ৷ বিজ্ঞানীরা দিনরাত এক করে দেন ভ্যাকসিন তৈরিতে ৷ এই ছবিতে উঠে আসবে লড়াইয়ের সেই কাহিনিই৷

আরও পড়ুন: 'বয়কট বলিউড' প্রসঙ্গে মুখ খুললেন কুমার শানু



এই ছবিতে একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন পল্লবী ৷ বিদেশী বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও কীভাবে এই সংগ্রাম করেছেন এবং তাঁদের আত্মত্যাগ কীভাবে আমাদের দেশি ভ্যাকসিন তৈরিতে সহায়ক হয়েছে তাই নিয়েই তৈরি এই ছবি সেকথা নিজেই জানিয়েছেন বিবেক ৷ বিবেক এও বলেন, "কোভিড মহামারীর জন্য় দ্য কাশ্মীর ফাইলস-এর কাজ যখন স্থগিত হয়ে যায় আমি এই নিয়ে গবেষণা শুরু করি ৷"

তিনি আইসিএমআর এবং এনভিআর-এর বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলার পরেই এই ছবি তৈরির সিদ্ধান্ত নেন বলেও জানিয়েছিলেন তিনি ৷ এই বছর 15 অগস্ট মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷ এই ছবিতে কারা অভিনয় করছেন তা অবশ্য় এখনও সামনে আনেননি বিবেক ৷