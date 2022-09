মুম্বই,14 সেপ্টেম্বর: পরিচালক ইন্দ্র কুমারের আসন্ন ছবি 'থ্যাঙ্ক গড' এবার পড়ল আইনি জটিলতার মুখে(Case filed against Thank God) ৷ পরিচালক ইন্দ্র কুমার, অভিনেতা অজয় ​​দেবগন এবং সিদ্ধার্থ মালহোত্রার বিরুদ্ধে জৌনপুর আদালতে মামলা দায়ের করেছেন আইনজীবী হিমাংশু শ্রীবাস্তব । 18 সেপ্টেম্বর আবেদনকারীদের বয়ান রেকর্ড করবে আদালত(case against thank god Jaunpur court ) ৷

সম্প্রতি প্রকাশিত অজয়ের এই নতুন ছবির ট্রেলার ৷ হিমাংশুর মতে, ছবির ট্রেলারে ধর্মকে উপহাস করা হয়েছে ৷ এখানে চিত্রগুপ্তকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে ৷ আসলেই হাসির মোড়কে সমাজের কাছে এক অন্যবার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছিল এই ট্রেলার ৷ তাই ছবিতে দেখানো হয়েছে স্য়ুট পরিহিত চিত্রগুপ্তকে ৷ তাঁর চলন বলনকেও করে তোলা হয়েছে হাল ফ্য়াশনের ৷

আদতে এই ছবিতে চিত্রগুপ্তকে নতুন করে তুলে ধরতে চেয়েছেন পরিচালক ৷ 3 মিনিটের ট্রেলারে দেখা গিয়েছে অজয় রূপী চিত্রগুপ্তের পরনে রয়েছে স্যুট ৷

তিনি আধুনিক, তাই মোটেই তাঁর হাতে কোনও জাবদা খাতা নেই ৷ ট্রেলার অনুযায়ী একটি গাড়ি দুর্ঘটনার ফলে যমদূতের দরবারে পৌঁছে যায় সিদ্ধার্থ মালহোত্রা অভিনীত চরিত্রটি ৷ আর তার সঙ্গে এই চিত্রগুপ্ত শুরু করেন নানান ধরণের খেলা ৷ যার নাম তিনি দেন 'দ্য় গেম অফ লাইফ' ৷ যা তুলে ধরে সিদ্ধার্থের চরিত্রের বেশ কিছু গোপন সত্যি ৷

এই হাল ফ্যাশনের চিত্রগুপ্তকে নিয়েই আপত্তি আবেদনকারীর ৷ তাঁর মতে ধর্মীয় একটি বিষয়কে ব্যঙ্গ করেছে এই ছবি ৷ পিটিশনে লেখা হয়েছে, চিত্রগুপ্তকে কর্মের প্রভু হিসাবে গণ্য করা হয় ৷ তিনি এমন একজন যিনি মানুষের ভালো এবং খারাপ কাজের রেকর্ড রাখেন । ঈশ্বরের এই ধরনের চিত্রণ একটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে ৷ কারণ এটি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে ৷

যাই হোক ছবিতে অজয় ও সিদ্ধার্থের সঙ্গেই অভিনয় করেছেন নোরা ফতেহি ৷ টি সিরিজের ব্যানারে মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷ ছবিতে অপ্সরা রূপে নোরাকে ব্যবহার করা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ৷ ছবির পরিচালনার রয়েছেন ইন্দ্র কুমার, যিনি 'মস্তি', 'টোটাল ধামাল'-এর মতো ছবি তৈরি করেছেন । এই ছবিতেও থাকবে রোম্যান্টিক কমেডির মশলা ৷ ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে 25 অক্টোবর (Thank God is Coming Soon) ৷