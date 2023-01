মুম্বই, 13 জানুয়ারি: কয়েকদিন আগেই মায়ের ক্যানসারের খবর দিতে গিয়ে সোশাল মিডিয়ার লাইভে কেঁদে ফেলেছিলেন অভিনেত্রী রাখি সাওয়ান্ত ৷ তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর মায়ের রোগ ক্রমশ ফুসফুসেও ছড়িয়ে পড়েছে ৷ অনুরাগীদের সকলকে মায়ের জন্য় প্রার্থণা করতেও অনুরোধ জানিয়েছিলেন ৷ এই খবরের জের কাটতে না কাটতেই রাখির বিয়ের খবর ভাইরাল হতে শুরু করে সোশাল মিডিয়ায় ৷ প্রকাশ্যে আসে প্রেমিক আদিল খান দুরানির সঙ্গে তাঁর কোর্ট ম্যারেজের ছবিও(Rakhi Sawant married Adil Khan ) ৷ খবর অনুযায়ী, ইসলামিক মতে নিকাহ সারার পর নাম বদলও হয় তাঁর ৷ নতুন নাম নাকি 'রাখি সাওয়ান্ত ফতিমা' ৷ আর এবার এই নিয়ে মুখ খুললেন লেখিকা তসলিমা নাসরিন ৷

সম্প্রতি তাঁর ইনস্টা হ্যান্ডেল থেকে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছিলেন রাখি ৷ যেখানে দেখা যায়, আদিলের সঙ্গে নিকহা সারছেন তিনি ৷ খবর এও সামনে আসে তিনি নাকি নিজের নাম বদলে করেছেন 'রাখি সাওয়ান্ত ফতিমা'(Rakhi Sawant converts to islam ) ৷ শুরু হয় জোর চর্চা ৷ এবার এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিলেন তসলিমা নাসরিন ৷ সম্প্রতি টুইটারে এই নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি লেখেন, "একজন মুসলিম পুরুষকে বিয়ে করছেন বলে রাখি সাওয়ান্তকেও ধর্ম বদল করতে হল ৷ অন্যা ধর্মের মতোই ইসলামেরও মুসলিম এবং অমুসলিম মানুষের মধ্য়ে বিবাহকে গ্রহণ করা উচিত (Taslima Nasreen on Rakhi converting to islam ) ৷"

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই রাখি জানিয়েছিলেন, ছয়-সাত মাস আগেই তাঁরা বিয়ে সেরেছেন । আদিল এই বিষয়টি প্রকাশ্য়ে আনতে রাজি ছিলেন না ৷ তাই তিনিও এতদিন চুপচাপ ছিলেন ৷ তবে অবশেষে তিনি পুরো বিষয়টি ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে প্রকাশ্যে আনেন তিনি ৷ বিয়ের বেশ কিছু ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, "অবশেষে, আমি খুশি আর ভীষণ উত্তেজিত কারণ আমি বিয়ে করেছি আমার ভালবাসাকে ৷ তোমার জন্য শুধু নিঃশর্ত ভালোবাসা আদিল ৷"

অন্যদিকে প্রায়ই এই ধরনের বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলতে দেখা যায় তসলিমা নাসরিনকে ৷ সমস্ত প্রসঙ্গ নিয়ে নিজের মত রাখতে কখনও পিছপা হন না তিনি ৷ এর আগে অভিনেত্রী তথা সাংসদ নুসরত জাহানকে নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কেও মুখ খুলেছিলেন বিশিষ্ট এই লেখিকা ৷

আরও পড়ুন: নিকোলেস কেজ-মাইকেল জ্যাকসনের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ থেকে মাদক আসক্তি, কেমন ছিলেন লিসা ?