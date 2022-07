মুম্বই, 20 জুলাই: নতুন ছবির জন্য় এবার মধুর ভান্ডারকরের সঙ্গে হাত মেলালেন তামান্না ভাটিয়া ৷ মধুর পরিচালিত 'বাবলি বাউন্সার' ছবির মাধ্যমে ফের পর্দায় ফিরছেন 'বাহুবলী' খ্য়াত এই নায়িকা ৷ তবে বড় পর্দায় নয় ওটটি প্লাটফর্ম ডিজনি প্লাস হটস্টারেই দেখা দেবেন বাবলি বাউন্সার ৷ এবার সামনে এলো ছবির প্রথম লুক ৷ নিজেই আজ সোশাল মিডিয়ায় ছবির দু'টি পোস্টার শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী (Tamannaah Bhatia New Film Babli Bouncer will Start Streaming from Sept 23)৷

পোস্টার দু'টিতে তাঁকে দেখা গিয়েছে একেবারে 'দাবাং লেডি' লুকে ৷ ছবির নাম থেকে শুরু করে অভিনেত্রীর দাঁড়ানোর ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে এই মেয়ে ডাকাবুকো না হয়ে যায় না ৷ সেই কথাই ক্যাপশনেও লেখা হয়েছে, "বাওয়াল শুনেছ নাকি? এবার বাবলি বাউন্সারের সময় এসেছে ৷ ইনি কি ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগাবেন নাকি প্রচুর হাড় ভেঙে বেড়াবেন? জানা যাবে খুব তাড়াতাড়ি ৷" এই হল বাবলি বাউন্সার-এর ফার্স্ট লুক ৷

অভিনেত্রী এও জানিয়েছেন 23 সেপ্টেম্বর থেকে স্ট্রিমিং হতে চলেছে এই ছবির ৷ ছবিতে দেখা যাবে বিক্রম দুগ্গলকেও ৷ প্রযোজনার দায়িত্ব রয়েছে স্টার স্টুডিয়ো এবং জংলী পিকচার্স ৷ ছবির চিত্রণাট্যের দায়িত্বে রয়েছেন অমিত যোশি,আরাধনা দেবনাথ এবং পরিচালক স্বয়ং ৷

আরও পড়ুন:'আর নয়'! জনসংখ্যায় যথেষ্ট অবদান রেখেছে সইফ, মা হওয়ার 'গুজব' ওড়ালেন করিনা

যদিও কাহিনি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু এখনও জানা যায়নি ৷ তামান্নাকে এর আগে দেখা গিয়েছে 'এফ 3' নামক তেলেগু কমিডি ছবিতে ৷ তবে 'বাবলি বাউন্সার' অবশ্য় প্যান ইন্ডিয়া প্রজেক্ট ৷ হিন্দি, তামিল এবং তেলুগু ভাষায় আসতে চলেছেও এই ছবিটি ৷