মুম্বই, 23 নভেম্বর:ওটিটি প্ল্যাটফর্ম জি5-এ মুক্তি পেতে চলেছে সাইকোলজিক্য়াল থ্রিলার 'ব্লার' (Taapsee Pannu New Film Blurr) ৷ তাপসী পান্নুর এই থ্রিলারটি পর্দায় আসতে চলেছে আগামী 9 ডিসেম্বর ৷ বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন ছবির নির্মাতারা ৷ 'বিএ পাস' এবং 'সেকশন 375'-এর মতো ছবির জন্য পরিচিত পরিচালক অজয় বহলের হাত ধরেই মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবিটি ৷ 'ব্লার'-এ তাপসী ছাড়াও কাজ করতে দেখা যাবে গুলশান দেবাইয়াকেও ৷ ছবির প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছে তাপসী পান্নু নিজেই ৷ আউটসাইডার্স ফিল্মসের ব্যানারে ডিজিটাল প্রিমিয়ার হতে চলেছে এই ছবিটির (Blurr to release on ZEE5 next month)৷

বুধবার ছবির মুক্তির তারিখ জানিয়ে একটি টুইটে তাপসী লেখেন, "চোখে যা দেখা যায় সবসময় তার থেকেও বেশি কিছু বাকি থেকে যায় ! জি5-এ 'ব্লার'-এর প্রিমিয়ার 9 ডিসেম্বর ৷" ছবির যে মোশন পোস্টার শেয়ার করেছেন তাপসী তা থেকে বোঝা যায় এই ছবি এমন একজন নারীর গল্প তুলে ধরবে যিনি একটি এমন পরিস্থিতির মধ্য়ে আটকা পড়েছেন যা কোনওভাবেই এড়ানো যেত না ৷ ছবির একটি বড় অংশের শুটিং হয়েছে নৈনিতালে ৷ আউটসাইডার্স ফিল্মস ছাড়াও জি স্টুডিয়ো এবং ইচেলন প্রোডাকশনও এই ছবিটির প্রযোজনায় অংশ নিয়েছে(Blurr to release on ZEE5)।

তাপসীকে শেষ যে দু'টি ছবিতে বড় পর্দায় দেখা গিয়েছে তা হল 'দোবারা' এবং 'সাবাশ মিঠু' ৷ তবে দু'টি ছবির কোনওটিই সেভাবে দর্শকমন জয় করতে পারেনি ৷ মিতালী রাজের জীবনের গল্প নিয়ে বানানো 'সাবাশ মিঠু' ওটিটি'তে কিছুটা মন টানতে পেরেছিল ঠিকই, তবে 'দোবারা' মুখ থুবড়ে পড়েছে বললেও ভুল বলা হয় না ৷ তাই এই নতুন ছবির ওপর অনেকখানি আশা থাকবে তাপসী অনুরাগীদের ৷