কলকাতা, 30 নভেম্বর: চলছে ওয়ার্ল্ড কাপ । এরই মাঝে শুরু হতে চলেছে 'কলকাতা ম্যারাথন'। এই ইভেন্টের ব্র‍্যান্ড অ্যাম্বাসাডর 'কুইন অফ ইন্ডিয়ান ক্রিকেট' ঝুলন গোস্বামী এবং অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় । ঝুলনের সঙ্গে এত বড় একটা ইভেন্টের মঞ্চ ভাগ করে নিতে পেরে খুশি শুভশ্রীও । তিনি এদিন নিজের সুস্থ থাকার গোপনরহস্য তুলে ধরেন সাংবাদিকদের কাছে । তাঁর কাছে ফিটনেসের শুরু এবং শেষ কথা হল 'দৌড়'। মা হওয়ার পর নিজের ওজন ঝরাতে এই পন্থাই নাকি বেছে নিয়েছিলেন অভিনেত্রী (Subhashree Shares Her Thoughts on Kolkata Marathon ) ।

আর এবার ম্যারাথন দৌড়ের প্রতিযোগিতার মুখ তিনি। তাই আপ্লুত রাজ ঘরণী । শুভশ্রী এদিন বলেন, "মা হওয়ার পর আমি এক জায়গায় বসলে উঠে দাঁড়াতে পারতাম না । এরপর ডাক্তারের পরামর্শে আমি দৌড় শুরু করি । ওজন কমে । আর আজ আমি সুস্থ। কোনও অসুবিধাই নেই (Subhashree Ganguly on Kolkata Marathon)।" অভিনেত্রী সর্বোপরি একজন মা আর সেই হিসেবেই তিনি বলেন, "মা হওয়ার পর অনেকেই বলেন সময় হয় না নিজের দিকে তাকানোর । কথাটা মিথ্যে নয় । তবু নিজেকে সুস্থ রাখাটাও জরুরি। তাই সময় বের করতেই হবে নিজের জন্য(Subhashree Ganguly on Her Fitness Secret) ।"

18 ডিসেম্বর সকালে একদিকে যখন বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখার জন্য় প্রস্তুতি নেবে বাঙালি ৷ তখনই অন্যদিকে সকাল সকাল শুরু হবে 'কলকাতা ম্যারাথন'। আর পায়ে বলে লড়াই দেখার আগে তাই নিজেদের তৈরি করে নিতে কলকাতাবাসীকে ম্যারাথনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শুভশ্রী-ঝুলনরা ৷ ঝুলন তো ক্রিকেটের পাশাপাশি এখন মেতে রয়েছেন ফুটবল নিয়েও ৷

প্রসঙ্গত, 2023-এর জানুয়ারিতেই সাড়ম্বরে মুক্তি পাচ্ছে শুভশ্রী অভিনীত সপ্তাশ্ব বসু পরিচালিত বাংলা ছবি 'ডঃ বক্সী'। অন্যদিকে 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল' সিরিজে তাঁর চরিত্রটি রীতিমতো আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এখন।