কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: শ্যুটিং-এর কাজে এই মুহূর্তে জলপাইগুড়িতে রয়েছেন অভিনেত্রী মৌমিতা পণ্ডিত । এর মাঝেই মঙ্গলবার তাঁর ফ্ল্যাটে নয়া উপদ্রব । খবর অনুযায়ী মঙ্গলবার সকালে অভিনেত্রীর ফ্ল্যাটের দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে এক ব্যক্তি । সেসময় ফ্ল্যাটে একাই ছিলেন অভিনেত্রীর ঘনিষ্ট বন্ধু সৌম্যদীপ ।দরজায় শব্দ শুনে তিনি দরজা খুললে ওই ব্যক্তি মৌমিতার খবর জানতে চান ৷ তারপর দরজা বন্ধ হতেই দরজায় লাথি ঘুষি মারতে শুরু করে সে ৷ কারণ তাকে ততক্ষণে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মৌমিতা বাড়িতে নেই (Stranger Walks Into The Flat of Moumita Pandit ) ৷

ইটিভি ভারতকে অবিনেত্রী বলেন, "আমি জলপাইগুড়িতে রয়েছি শ্যুটিং-এর কাজে । আমার ফ্ল্যাটের বাইরে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে । যে পেশায় আছি তাতে অনেক ধরনের লোক দেখা করতে আসে । তার উপরে আমার আর আমার বন্ধু সৌম্যদীপের একটা প্রোডাকশন হাউজ আছে । এই সোমবার একটা বিজ্ঞাপণ রিলিজ করল, তাতে আবির চট্টোপাধ্যায়ও রয়েছেন । এটাই আমাদের প্রোডাকশনের প্রথম কাজ । আর মঙ্গলবারই এরকম একটা ঘটনা । আমি যে আবাসনে থাকি সেটা বেশ বড় । সিকিউরিটিরও অভাব নেই এখানে । কড়া সিকিউরিটি উপেক্ষা করে কীভাবে এই ব্যক্তি ঢুকল সেটা আমি জানি না ।"

এই ঘটনার কারণ কী হতে পারে তা জানতে চাইলে মৌমিতা জানান, এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদের আবাসনের এক জিম ইনস্ট্রাকটর জড়িত থাকতে পারে ৷ কারণ এই ব্যক্তি জিমে মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করত ৷ এর জেরে তার কাজ চলে যায় ৷ এরপর একদিন রাস্তায় আবাসনের এক মহিলাকে ভয় দেখায় ওই ব্য়ক্তি ৷ সেসময় প্রতিবাদ করে সৌমদীপ ৷ তার জেরেই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে তাঁর অনুমান ৷ মৌমিতা জানান, সৌম্যদীপ মেইন গেটে ফোন করে পুরো বিষয়টা জানায় । নিরাপত্তা রক্ষীরা অভিযুক্তকে আটক করে । ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে । এরপর সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় ।

