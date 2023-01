হায়দরাবাদ, 5 জানুয়ারি: 'আরআরআর'-এর জন্য় ইতিমধ্যেই একাধিক সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন পরিচালক এস এস রাজামৌলি (New York Film Critics Circle )৷ এমনকী এই ছবির গান 'নাটু নাটু' তো অস্কার পুরস্কারের জন্যও লড়াই করতে চলেছে ৷ এবার তাঁর মুকুটে যুক্ত হল আরও একটি পালক ৷ এবার নিউইয়র্ক ফিল্ম ক্রিটিক সার্কেল থেকে এই ছবির জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার জিতে নিলেন রাজামৌলি ৷ দেশজুড়ে ইতিমধ্যেই অগনিত ভক্তের মন জিতে নিয়েছে এই ছবি ৷ দক্ষিণী সুপারস্টার রামচরণ এবং জুনিয়ার এনটিআরের অভিনয় রীতিমতো শোরগোল ফেলেছে অনুরাগীদের মধ্য়ে (SS Rajamouli won the Best Director Award at the New York Film Critics Circle ) ৷

এবার এই ছবির জন্য আরও একটি পুরস্কার উঠল রাজামৌলির হাতে ৷ তিনি তাঁর পুরো পরিবার এবং স্ত্রীর সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন ৷ এস এস রাজামৌলি এদিন বলেন,"ধন্যবাদ, পশ্চিমেও ভারতের মতো একইরকম ভালোবাসা পেয়েছে আরআরআর (SS Rajamouli won the Best Director Award For RRR )৷" এই অনুষ্ঠানের বেশ কিছু ছবি ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ ছবিতে পরিচালক এসএস রাজামৌলিকে দেখা গিয়েছে স্ত্রী রামা রাজামৌলির সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে ৷ মার্কিন মুলুকে পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে দক্ষিণী পরিচালককে দেখা গিয়েছে ধূসর রঙের কুর্তা পাজামায় ৷ তাঁর স্ত্রী রামা নিজেকে সাজিয়েছিলেন নীল রঙা শাড়িতে ৷

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্য়েই এসএস রাজামৌলির 'আরআরআর' (RRR) গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে ৷ অ-ইংরেজি ভাষা বিভাগে 'সেরা ছবি'র জন্য মনোনীত হয়েছে এই ছবি ৷ আর ফ্য়ানেদের জন্য আরেকটি বড় খবর হল 'ট্রিপল আর' পরবর্তী পর্বের কাহিনি তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷

কয়েকদিন আগেই পরিচালক রাজামৌলি জানিয়েছিলেন চিত্রনাট্য় নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন তিনি ৷ তিনি এও জানিয়েছিলেন কাজটি এখনও একেবারেই প্রাথমিক স্তরে রয়েছে তবে লেখালেখির কাজটি শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ তা শেষ তবেই তিনি জানাতে পারবেন পরবর্তী ছবিটি কবে পর্দায় আসবে ৷