পাঠান বিতর্কে সমালোচকদের একহাত শাহরুখের

মুম্বই, 31 জানুয়ারি: ছবি মুক্তির আগে প্রমোশনের জন্য সেই অর্থে মিডিয়ার প্রয়োজন পড়েনি তাঁর ৷ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিউ এন এ সেশনেই লুকিয়েছিল সাফল্যের পাসওয়ার্ড ৷ তবে মুক্তির দিনপাঁচেকের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে 'পাঠান'-এর প্রত্যাশাতীত সাফল্যের পর সংবাদমাধ্যম থেকে দূরে থাকতে পারলেন না শাহরুখ খান ৷ ছবিতে তাঁর দুই কো-স্টার দীপিকা পাড়ুকোন এবং জন আব্রাহামের সঙ্গে সোমবার বিকেলে তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন সাংবাদিক সম্মেলনে, যাকে বকলমে বলা হচ্ছিল 'পাঠান'-এর সাকসেস ইভেন্ট (Shah Rukh Khan interacted with media after Pathaan success) ৷ চরম বিতর্ক, ছবি বয়কটের ডাক- সবকিছুকে আরব সাগরের জলে ছুড়ে ফেলার পর এদিন আবেগঘন শাহরুখ শেয়ার করে নিলেন নানা কথাই (SRK gives epic reply to haters on Pathaan controversy) ৷

সাকসেস ইভেন্টে এদিন শাহরুখ নিজেকে এবং তাঁর দুই কো-স্টারকে (দীপিকা এবং জন) 1977 পরিচালক মনমোহন দেশাইয়ের কালজয়ী ছবির তিন চরিত্র অমর, আকবর, অ্যান্টনির সঙ্গে তুলনা করেন ৷ সিনেপ্রেমীদের কাছে কিং খানের আর্জি, সিনেমার চরিত্র বা বিষয়বস্তুর ব্যাপারে তাদের অলটার ইগো যেন খুব বেশি কাজ না করে ৷ শাহরুখ বলেন, "আমরা যারা সিনেমা বানাই তাদের একটাই লক্ষ্য থাকে খুশি, সৌভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা পরিবেশন করা ৷ তা সে আমি ডর করি কিংবা বাজিগর ৷ জন এই ছবিতে ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করেছে মানে ও খারাপ নয় ৷ আমরা সকলে চরিত্রে অভিনয় করি আপনাদেরই খুশি করার জন্য ৷ সিনেমাতে সবকিছুই বিনোদনের জন্য ৷ কাউকে বা কারও ভাবাবেগে আঘাত করা উদ্দেশ্য নয় ৷"

'পাঠান' বলেন, "কোনও জাতি, সংস্কৃতি কিংবা জীবনের কোন দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা কেউ আলাদা চোখে দেখি না ৷ আমরা আপনাদের ভালোবাসি ৷ তাই আমরা ছবি তৈরি করি ৷" উল্লেখ্য, ছবির 'বেশরম রং' গানটিত দীপিকা পাড়ুকোনকে গেরুয়া বিকিনিতে দেখার পর থেকেই সক্রিয় হয় বয়কট গ্যাং ৷ দেশজুড়ে সুর চড়ায় পাঠান বিরোধী আন্দোলন ৷ দেশের বেশ কিছু প্রান্তে সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত ছবি ব্য়ান করার ডাক দেওয়া হয় ৷

আরও পড়ুন: সিদ্ধার্থ ডাকলেই ছুটে যাব, পাঠানের সিক্যুয়েল প্রসঙ্গে বললেন শাহরুখ

কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর বক্স অফিসে অন্য ছবি ৷ ব্যানের হুমকি, বয়কট গ্যাং'য়ের হুঙ্কার হেলায় উড়িয়ে দেশে এবং বিদেশে একের পর রেকর্ড তৈরি করে চলেছে পাঠান ৷ ট্রেড অ্যানালিস্টরা দাবি করছেন, বিশ্বব্যাপী ব্য়বসার নিরিখে প্রথম ছ'দিনে 600 কোটির ক্লাবে প্রবেশ করে গিয়েছে সিদ্ধার্থ আনন্দের এই স্পাই থ্রিলার ৷ অপেক্ষা সিলমোহরের ৷