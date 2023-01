আত্মপ্রকাশেই ব্লকবাস্টার পাঠান

কলকাতা, 25 জানুয়ারি: 'আপনি কুর্সি কি পেটি বাঁধ লো, মৌসম বিগড়নে বালা হে' ৷ এমনই হুংকারে কোভিড পরবর্তী সময়ে ধুঁকতে থাকা ইন্ডাস্ট্রির পায়ের তলায় মাটি এনে দেওয়ার চ্যালেঞ্জটা নিয়েছিলেন ৷ শেষমেশ বোধহয় জিতেই গেলেন 'পাঠান' শাহরুখ খান (SRK becomes the saviour of bollywood once again) ৷ দীর্ঘ অপেক্ষায় অবগাহনের পর জিতে গেলেন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এসআরকে ভক্তরাও ৷

2018 ডিসেম্বরে শেষবার মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'জিরো' মোটেই শাহরুখসুলভ ছিল না ৷ যেমনটা ছিল না পূর্ববর্তী 'রাইস' কিংবা 'জব হ্যারি মেটে সেজল'ও ৷ বলিউডকে শাহরুখের দেওয়ার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, সিনে ক্রিটিকদের এহেন সমালোচনা বারে বারে আঘাত করেছে তাঁকে ৷ কিন্তু ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়ার পাত্র নন কিং খান (Shah Rukh Khan) ৷ তাই বনবাসে গেলেন বছর চারেকের জন্য ৷ আড়াল থেকেই দেখলেন দক্ষিণী ছবির রমরমা ৷ পুষ্পা, আরআরআর কিংবা কেজিএফ-এর সামনে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখলেন আমিরের লাল সিং চাড্ডাকে ৷ তাই চ্যালেঞ্জটা নিলেন নিঃশব্দেই ৷

ব্যক্তিগত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতও সামলাতে হয়েছে এই সময়কালে ৷ কিন্তু ওই যে দ্বিতীয় পুরুষ ছবিতে খোকা যেমন বলেছিল, "যখন ফিরবে কেউ পার পাবে না ৷ গুনে গুনে ফয়সালা হবে ৷" হ্যাঁ, সত্যিই গুনে গুনেই ফয়সালা হল ৷ দেশব্যাপী মুক্তির আগে প্রি-বুকিংয়ে 40 কোটির ব্যবসা সেরে ফেলেছিল এসআরকে-র 'পাঠান' ৷ ফিকে হয়ে গিয়েছিল বাকিদের রেকর্ড ৷

আর বুধবার সকাল থেকেই কলকাতার মাল্টিপ্লেক্সগুলোর সামনে লম্বা লাইন ৷ বিশাল কাট-আউট, পোস্টারে ফুলের মালা-মিষ্টিমুখে ফিরে এল অতীতের দিনগুলো ৷ দক্ষিণের রাজ্যগুলোও কাঁপল পাঠান ঝড়ে ৷ বাদশার ছবির সেলিব্রেশনে সামান্হা রুথ প্রভু লিখলেন, "ইটজ পাঠান ডে ৷" সিনে সমালোচক তরণ আদর্শ পাঠানকে এক শব্দে বললেন, 'ব্লকবাস্টার'৷ শাহরুখকে প্রথমবার এমন অ্যাকশন অবতারে দেখে মুগ্ধ পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ ৷ ছবি দেখে বেরিয়ে জানালেন 'দিল খুশ হো গায়া ৷' অনুরাগের মতোই আজ খুশির দিন তামাম শাহরুখ অনুরাগীদের, খুশির দিন বলিউডের ৷

অস্বীকার করার জায়গা নেই 'বেশরম রং' বিতর্ক শাপে বর হয়েছে পাঠানের ক্ষেত্রে ৷ কিন্তু তিনি তো সেভিয়ার, ভরসার শালগ্রাম শিলা ৷ ভগবানের যুগে যুগে পাঠানো দূতের মতোই ইন্ডাস্ট্রি বারে বারে ফিরেছে শাহরুখের চওড়া কাঁধে চেপেই ৷ অন্যথা হল না এবারও ৷ আর মুক্তির দিনেই তেইশের প্রথম ব্লকবাস্টারের তকমা পেল 'পাঠান' ৷