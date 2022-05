কলকাতা, 3 মে: বাঙালির চিরকালের সেন্টিমেন্ট ফেলুদাকে এ বার হইচই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসছেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় (Srijit on Tota as he plays Feluda)। জুন মাসেই আসছে 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'(Feludar Goyendagiri)।

গল্পের শুরুয়াত 12-14 বছর আগে । 'টিনটোরেটোর যিশু' দেখার পর টোটাকে ডেকে সৃজিত মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, "আমি যদি কখনও ফেলুদা বানাই তা হলে আপনাকেই প্রদোষ মিত্রর চরিত্রে আনব ।" টোটা খুব হালকা হাসিতেই বলেছিলেন "আচ্ছা"। এরপর কেটে গিয়েছে অনেকগুলো বছর ৷ তখন টোটা মুম্বইতে একটি কাজে ব্যস্ত । হঠাৎ সৃজিতের ফোন - "আমি ফেলুদা বানাচ্ছি ৷ আপনি কি অডিশন দেবেন ফেলু মিত্তিরের চরিত্রের জন্য ? আমি কিন্তু সিলেক্ট করিনি এখনও আপনাকে । অডিশন নিচ্ছি ।" টোটা শুনে অবাক । সেদিন বা তার পরের দিন তাঁর ফেরার কথা কলকাতায় । এরপর আবার সৃজিতের ফোন - "না, অডিশন লাগবে না । আমি আপনাকেই ফেলুদা বানাতে চাই ।" এরপর রুটিনমাফিক এগোয় গল্প । 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'-তে আজ ফেলুদার ভূমিকায় সেই টোটাই ।

আসছে ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি

জুন মাসে হইচইতে আসছে এই সিরিজ । আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পর্বে এসে সৃজিত মুখোপাধ্যায় (Srijit Mukherji thinks Tota Roy Chowdhury was born to be Feluda) সর্বসমক্ষে বললেন, "আমার তো মনে হয় টোটার জন্মই হয়েছে ফেলুদা হওয়ার জন্য ।" ইটিভি ভারত-কে এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, "সত্যজিৎ রায়ের বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা মুখ হল টোটার মুখ ৷ ওঁর বাচনভঙ্গি, ব্যক্তিত্ব সব ফেলুদার মতো । একই সঙ্গে স্পিরিট সবটাই টোটার সঙ্গে মানানসই । তাই অন্য কারওকে ভাবি কী করে বলুন ?"

ফেলুদা হওয়ার জন্যই জন্ম হয়েছে টোটার: সৃজিত

পরিচালকের কাছ থেকে এমন প্রশংসা পাওয়ায় আপ্লুত টোটা বলেন, "সৃজিতের কাছ থেকে এ রকম কমপ্লিমেন্ট পাওয়াটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার মতো । সৃজিত তো সহজে কারও এ ভাবে প্রশংসা করে না ৷ ভীষণ খুঁতখুঁতে একজন পরিচালক । মারাত্মক পারফেকশনিস্ট । আমি এখনও ভাবছি সৃজিত কি কথাটা সত্যিই বলল, নাকি আমি ভুল শুনলাম !"

আরও পড়ুন: New Feluda in Hatyapuri: এবার হত্যাপুরী, সন্দীপ রায় আনছেন নতুন ফেলুদাকে

ফেলুদা হিসেবে টোটা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সৃজিত আরও বলেন, "সত্যজিৎ রায়ের আঁকা ফেলুদার সঙ্গে টোটার অদ্ভুত মিল । তাই আমি এই চরিত্রে ওঁকে ছাড়া অন্য কারওকে ভাবতেই পারিনি । ওর কথা বলার ভঙ্গি, চলনবলন সবেতেই সত্যজিৎ রায়ের আঁকা ফেলুদার ছাপ স্পষ্ট । একটাই অমিল ছিল । ফেলুদা ধূমপান করত । টোটা সেটা করতেন না । চরিত্রের প্রয়োজনে ও সেটাও করেছে । দিব্যি 22-25 টা সিগারেট খেয়েছে এক এক দিনে । ফেলুদার মতো করে ধোঁয়ার রিং ছেড়েছে । আর কী চাই ফেলুদা হতে গেলে ?"

ফেলুদা টোটা

ইটিভি ভারতের তরফে জানতে চাওয়া হয়, ফেলুদা হিসেবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নাকি সব্যসাচী চক্রবর্তীকে বেশি পছন্দ ? এই প্রশ্ন আমজনতার মুখে মুখে ফেরে । এ বার কি এই তালিকায় টোটার নামও যুক্ত হবে ? সৃজিতের সাফ জবাব, "আলবাত যুক্ত হবে ।" টোটা অবশ্য এ বিষয়ে বিনয়ী ৷ তাঁর কথায়, "আমার নামটা উহ্য রাখা হোক এই তালিকায় । সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সব্যসাচী চক্রবর্তীর একনিষ্ঠ ভক্ত আমি । ওঁদের পাশে আমার নাম এখনই না-রাখাই ভাল । আরও একটু কাজ করি । বছর পাঁচেক পর এই নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিতে পারব আশা করি । আজ নয় ।"

সৃজিতের সাফ কথা, "ফেলুদা হিসেবে আমাকে যতবার কারওকে ভাবতে বলা হবে আমি টোটাকেই ভাবব ।"