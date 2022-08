কলকাতা, 20 অগস্ট: মানুষের জীবনে প্রেমের গুরুত্ব কতখানি তা কাগজে, কলমে, ছন্দে, সুরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । সদ্য শ্রাবণের চলে যাওয়া আর তার সঙ্গে বৃষ্টির সঙ্গে কদম ফুলের মাতাল করা গন্ধের মতো ভেসে আসা প্রেম এই দুই মিলিয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান শুক্রবার মঞ্চস্থ হল আইসিসিআর-এর সত্যজিৎ রায় প্রেক্ষাগৃহে । রবি ঠাকুরের গানে গানে জমে উঠল আসর (Special Program in ICCR) ৷

'স্বপ্নে আমার প্রেম বহুরূপে বারবার' শিরোনামের এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গানে কণ্ঠ দিলেন পৌলমী মজুমদার, শ্রাবণী সেন এবং প্রবুদ্ধ রাহা (Srabani Sen and Others in ICCR)। ভাষ্যপাঠে ছিলেন রিনি বিশ্বাস। ভাষ্য রচনা করেছেন সুমন্ত সান্যাল । অনুষ্ঠানের প্রাক গঠন করেন শ্যামলী আচার্য (Special Program of Rabindra Sangeet in ICCR)।

শ্রাবনের শেষবেলায় রবি ঠাকুরের গানে গানে আসর জমিয়ে দিলেন পৌলমী মজুমদার, শ্রাবণী সেন এবং প্রবুদ্ধ রাহা

শিল্পীদের কণ্ঠে একে একে শোনা যায়, 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা', 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে', 'হেলাফেলা সারাবেলা একি খেলা', 'আপনসনে ওগো প্রিয়', 'দিন শেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে','কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে', 'বিরস দিন', 'বিরল কাজ'-সহ একাধিক রবীন্দ্র সঙ্গীত (Srabani Sen and Others sing Rabindra Sangeet in ICCR)।

আসলে বাঙালির প্রতিটা আবেগের সঙ্গে কীভাবে যেন জুড়ে গিয়েছেন রবি ঠাকুর ৷ তিনি যেমন পূর্বরাগের সঙ্গী, তেমনই আবার বুক ভাঙা বিরহেও সাথী সেই রবি ঠাকুরই ৷ রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছিলেন আর কিছু না থাকলেও তাঁর গান ঠিক থেকে যাবে ৷ সত্যিই ফলে গিয়েছে তাঁর ভবিষ্যতবাণী ৷ এদিনের অনুষ্ঠানে কিবোর্ড বাজান সুরজিৎ দাস, এসরাজে ছিলেন নন্দন দাশগুপ্ত, তবলা পারকেশন ও অন্যান্যবাদ যন্ত্রে ছিলেন স্বপন অধিকারী, তপন অধিকারী। অনুষ্ঠানের সামগ্রিক পরিচালনায় প্রবুদ্ধ রাহা।