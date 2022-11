কলকাতা, 25 নভেম্বর: একগুচ্ছ শর্টফিল্ম বানানোর পর বড় পর্দার জন্য তিনি বানিয়েছেন দু'টি ছবি 'বিজয়া দশমী' এবং '60-এর পরে'। এ বছর দুটি ছবির জন্যই 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারে সম্মানিত হলেন নবীন পরিচালক সৌভিক দে (Souvik Dey wins Dadasaheb Phalke Award)।

'60 এর পরে' ছবিটিতে অভিনয় করেছেন জয় সেনগুপ্ত, অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপাঞ্জনা মৈত্র, অমিত শেঠি-সহ আরও অনেকে । অন্যদিকে 'বিজয়া দশমী'তে অভিনয় করেন রজতাভ দত্ত, আরিয়ান ভৌমিক, অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরা । আর এই দু'টি ছবিই সৌভিকের ঝুলিতে এনে দিল 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার ।

এদিন ইটিভি ভারতের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "পুরো বিষয়টা অবিশ্বাস্য ছিল আমার কাছে (Souvik Dey wins Dadasaheb Phalke Award For Best Director )। ফোন পাওয়ার পরও বিশ্বাস করতে পারিনি । ভাবছিলাম কেউ মজা করছে । কিন্তু না ৷ গতকাল 'চতুর্থ দাদাসাহেব ফালকে আইকন অ্যাওয়ার্ড ফিল্মস 2022'-এর মঞ্চে দাঁড়িয়ে পুরস্কারটা হাতে পাওয়ার পর বিশ্বাস হল যে সত্যিই আমি পুরস্কৃত হয়েছি । ভালো কাজের তাগিদ বাড়িয়ে দেয় এমন পুরস্কার । দর্শকের মন ভরানোর চেষ্টা জারি রাখব (Souvik Dey on wining Dadasaheb Phalke Award)।"

দুটি ছবির জন্যই 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারে ভূষিত হলেন নবীন পরিচালক সৌভিক দে

আরও পড়ুন: 'তাঁরা আছেন বলেই আমরা আছি', টুইটে রিচাকে বিঁধলেন অক্ষয়

শুধু বাংলা নয়, হিন্দি ছবির জগতেও পা রাখছেন সৌভিক ৷ তাঁর পরিচালনায় আসতে চলেছে নতুন হিন্দি ছবি 'ওয়ার্ল্ড ইজ মাইন'। এই ছবিতেও অভিনয় করেছেন অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এছাড়া রয়েছেন পাপিয়া অধিকারী, রমেশ গোয়েল , মঞ্জুরী মিশ্র, অমিত শেঠি-সহ থিয়েটারের বহু অভিনেতা । অন্যদিকে আবার বাংলাতেও 'বরফি' নামের একটি ছবি বানাতে চলেছেন 24 বছর বয়সি এই তরুণ পরিচালক।