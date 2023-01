মুম্বই, 5 জানুয়ারি: বলিউড অভিনেতা সোনু সুদ অভিনয়ের পাশাপাশি তাঁর সামাজিক কাজকর্মের জন্যও বিশেষ পরিচিত ৷ লকডাউন এবং পরবর্তীতে তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য় তিনি এখন অনেকের রোল মডেল ৷ সম্প্রতি এই অভিনেতার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ যেখানে দেখা যায়, তিনি ট্রেনের দরজায় বসে রয়েছেন ৷ দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে ট্রেন আর দরজায় বসে বাইরে থেকে ছুটে আসা হাওয়ার মজা নিচ্ছেন অভিনেতা ৷ ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে হিন্দি ছবির বিখ্য়াত গান 'মুশাফির হো ইয়ারো...' (Sonu Sood Sitting at door of A moving train)৷ সোনুর এই ভিডিয়োটি গত ডিসেম্বর মাসের ৷ নিজেই তিনি শেয়ার করেছিলেন ভিডিয়োটি ৷ তবে এই ভিডিয়োর জন্য় তাঁকে সাবধান করল মুম্বই রেলওয়ে পুলিশ (Sonu Sood Sitting at door of A moving train Indian Railway warns actor)৷

মুম্বই রেলওয়ে পুলিশের তরফে একটি টুইট করে জানানো হয়েছে, 'ফুটবোর্ডে বসে সফর করা ছবিতে 'বিনোদনের' বিষয় হতে পারে সোনু, তবে বাস্তব জীবনে নয় ৷ আসুন সমস্ত সুরক্ষা বিধি মেনে চলি ৷ আর সকলে সুরক্ষিত থাকি। শুভ নববর্ষ(Indian Railway Message to Sonu) ৷' শুধু মুম্বই রেলওয়ে পুলিশ নয় অনেক নেটিজেনও সোনু সুদকে সাবধান করেছেন ৷ তাঁর অগনিত ভক্তের একজন লিখেছেন, 'স্য়র সারা দেশের মানুষের কাছে আপনি একজন রোলমডেল ৷ আপনার এই ধরনের ভিডিয়ো শেয়ার করা উচিত নয় ৷ যদি আপনার অনুরাগীরা চলন্ত ট্রেনের দরজার বসে এই ধরনের ভিডিয়ো তৈরি করতে শুরু করে তাহলে তাঁদের বিপদ বাড়বে' ৷

এই ভিডিয়োটি নিয়ে টুইট করেছে উত্তর রেলওয়েও ৷ উত্তর রেলওয়ের তরফে লেখা হয়, 'প্রিয় সোনু সুদ, আপনি দেশ ও বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের অনুপ্রেরণা ৷ ট্রেনের ফুটবোর্ডে বসে সফর করা বিপজ্জনক হতে পারে ৷ আপনার জন্য এমনকী আপনার ভক্তদের জন্যও ৷ এই ধরনের ভিডিয়ো আপনার অনুরাগীদের ভুল বার্তা দিতে পারে ৷ দয়া করে এটা করবেন না ৷'