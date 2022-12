ওয়াশিংটন, 9 ডিসেম্বর: স্টিফ-পার্সন সিনড্রোম নামে বিরল এক স্নায়ুর ব্যাধিতে (Rare neurological disorder) ভুগছেন কানাডিয়ান গায়িকা সেলিন ডিওন (Celine Dion)৷ তিনি নিজেই এ কথা জানিয়েছেন ৷ এই রোগ প্রায় 10 লক্ষ মানুষের মধ্যে একজনের হয় ৷

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেলিন সম্প্রতি তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে তাঁর এই রোগের কথা জানিয়ে একটি ভিডিয়ো বার্তা পোস্ট করেছেন । তিন সন্তানের মা ইংরেজিতে ও ফরাসি ভাষায় একটি প্রিটেপ করা ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন । সেখানে তিনি বলেছেন, "আপনারা সবাই জানেন, আমি সবসময় একটি খোলা বইয়ের মতো । আমি আগে কিছু বলতে প্রস্তুত ছিলাম না - তবে আমি এখন প্রস্তুত । আমি দীর্ঘদিন ধরে আমার স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যায় ভুগছি । এই চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হওয়া এবং আমি যে সব কিছুর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সে সম্পর্কে কথা বলা আমার পক্ষে সত্যিই কঠিন ছিল ৷"

টাইটানিকের 'মাই হার্ট উইল গো অন' (My Heart will Go on) খ্যাত গায়িকা জানান যে, তিনি স্টিফ পার্সন সিনড্রোম (এসপিএস) রোগে আক্রান্ত ৷ তাঁর কথায়, "এক মিলিয়নের মধ্যে একজনকে এই রোগ প্রভাবিত করে ।" ফক্স নিউজের মতে, ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক এসপিএস-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে যে, "এটি একটি বিরল অটোইমিউন মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে (মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড) প্রভাবিত করে ৷" যাঁদের এই অসুখ হয় তাঁদের প্রথমে শিরদাঁড়ার পেশি শক্ত হয়ে যায় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পা ও শরীরের অন্যান্য পেশিও শক্ত হয়ে যায় ।

সেলিন বলেছেন যে, এই ব্যাধিটি খিঁচুনি সৃষ্টি করছে যা তাঁর হাঁটা এবং গান গাওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করছে । তাঁর কথায়, "যদিও আমরা এখনও এই বিরল রোগ সম্পর্কে শিখছি, তাও আমরা এখন জানি যে এটিই আমার সমস্ত খিঁচুনির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । দুর্ভাগ্যবশত, এই খিঁচুনিগুলি আমার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে ৷ কখনও কখনও আমি যখন হাঁটছি তখন অসুবিধা সৃষ্টি করছে এবং আমি যেভাবে অভ্যস্ত ছিলাম সেভাবে গান গাওয়ার জন্য আমাকে আমার ভোকাল কর্ডকে ব্যবহার করতে দেয় না এই খিঁচুনি ৷" তাঁর অভিনয় করার ক্ষমতার উপরও এই রোগের প্রভাবের কারণে তিনি আরও একবার তাঁর পরিকল্পিত 'কারেজ' সফর স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছেন ৷ এই নিয়ে তিনবার স্থগিত করা হল তাঁর এই সফর । ফক্স নিউজ জানিয়েছে, জানুয়ারিতে তিনি কারেজ ওয়ার্ল্ড টুর বাতিলের যুক্তি হিসেবে বলেছিলেন তাঁর "সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য সমস্যা কাটিয়ে উঠছেন", তাই তিনি সফর বাতিল করছেন ৷