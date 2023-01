অমরাবতী, 11 জানুুয়ারি: আরআরআর-এর ঝুলিতে গোল্ডেন গ্লোব ৷ আন্তর্জাতিক স্তরে এসএস রাজামৌলির ছবির সাফল্য ভাগ করে নিচ্ছে সমগ্র ভারত ৷ কিন্তু সাফল্যেও মিশে রইল বিতর্ক ৷ তেলুগু ছবির এই সাফল্য ভাগ করে নিতে গিয়ে সোমবার প্রাদেশিক টুইট করে বসলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগন মোহন রেড্ডি (YS Jagan Mohan Reddy) ৷ পালটা অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রীকে তিরস্কার করে তাঁর ভুল ভাঙিয়ে দিলেন আদনান সামি (Singer Adnan Sami lashes out at Jagan Reddy over RRR tweet) ৷

এসএস রাজামৌলির ছবির সাফল্যে উচ্ছ্বসিত জগন মোহন রেড্ডি বুধবার টুইটে লেখেন, "তেলুগু পতাকা উঁচুতে উড়ছে ৷ পুরো অন্ধ্রপ্রদেশের হয়ে আমি আরআরআর-এর সমগ্র টিমকে অভিবাদন জ্ঞাপন করছি ৷ আমরা ভীষণ গর্বিত তোমাদের জন্য ৷" অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রাদেশিক বিভাজনসুলভ টুইট মোটেই ভালোভাবে নেননি গায়ক আদনান সামি ৷ জগন মোহন রেড্ডির ভুল শুধরে 2016 এ দেশের নাগরিকত্ব পাওয়া গায়ক তাঁকে মনে করিয়ে দেন, আমরা সবার আগে ভারতীয় ৷

জগন মোহন রেড্ডির করা টুইটে পালটা দিয়ে আদনান সামি লেখেন, "তেলুগু পতাকা? আপনি নিশ্চয় ভারতের পতাকার কথা বলছেন ৷ আমরা সবার আগে ভারতীয়, আর তাই দয়া করে দেশের অন্যান্য প্রদেশ থেকে নিজেকে আলাদা করা বন্ধ করুন ৷ আমাদের একটাই দেশ ৷ আপনার এই বিভাজনের মনোভাব যে মোটেই স্বাস্থ্যকর নয় 1947-এ আমরা তার প্রমাণ পেয়ে গিয়েছি ৷"

জগন মোহন রেড্ডির উদ্দেশে আদনান সামির পালটা টুইটও ইন্টারনেটে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ৷ গায়কের সমর্থনে একাংশ সুর চড়ালেও অনেকে আবার জগন মোহন রেড্ডির পক্ষেও সমর্থন করেন ৷ কেউ লেখেন, "বলিউড এতদিন দক্ষিণী সিনেমাকে বাঁকা চোখে দেখত ৷ এখন দক্ষিণী সিনেমা সাফল্য পেতেই তার শরিক হওয়ার চেষ্টা করছে ৷"