মুম্বই, 20 জুলাই: বিগ বস 13 জয়ী শেহনাজ গিল গত কয়েক মাস ধরেই শিরোনামে রয়েছেন তাঁর বলিউড অভিষেক নিয়ে ৷ খবর অনুযায়ী এই পঞ্জাবি গায়িকা-নায়িকা হিন্দি ছবির জগতে পা রাখতে চলেছেন সলমন খানের আগামী ছবি 'কভি ঈদ কভি দিওয়ালি'-র হাত ধরে ৷ এর আগেই অবশ্য় পঞ্জাবি ছবি 'হসলা রাখ'-এ দিলজিৎ দোসাঞ্জের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন তিনি ৷ আর এবার শেহনাজ ফ্যানেদের জন্য ফের সুখবর ৷ জানা গিয়েছে, আরও একটি বড় ছবির অফার এসেছে শেহনাজের হাতে ৷

জানা গিয়েছে তিনি অভিনেত্রী তথা প্রযোজক রিয়া কাপুরের আসন্ন প্রজেক্টেও অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন ৷ রিয়ার স্বামী করণ বুলানির পরিচালনায় আসতে চলেছে নারীকেন্দ্রিক এই ছবি ৷ গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন শেহনাজ ৷ খবর অনুযায়ী তিনি এবার স্ক্রিনশেয়ার করবেন অভিনেতা অনিল কাপুর এবং ভূমি পেডনেকরের সঙ্গে (Shehnaaz Gill will Share The Screen with Bhumi Pednekar and Anil Kapoor)৷

এর আগে নেটিজেনদের বেশ আকর্ষণ করেছিল রিয়া প্রযোজিত ছবি 'ভিরে দি ওয়েডিং'৷ 2018 সালে মুক্তি পাওয়া এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন করিনা কাপুর খান, সোনম কাপুর এবং স্বরা ভাস্কর ৷ রিয়ার এই নতুন ছবিটির শ্যুটিং শুরু হওয়ার কথা আগামী মাসে ৷ যদিও এই বিষয়ে অফিসিয়াল সিলমোহর এখনও পরেনি ৷