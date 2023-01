মুম্বই, 20 জানুয়ারি: এশিয়ার প্রথম গান হিসাবে গ্লোডেন গ্লোব পুরস্কার জিতে নিয়ে দেশ গর্বিত করেছে 'আরআরআর' ছবির গান 'নাতু নাতু' ৷ শুধু তাই নয়, সম্প্রতি ক্রিটিক চয়েস অ্যাওয়ার্ডও জিতে নিয়েছে এই গান এবং এসএস রাজামৌলির ব্লকবাস্টার হিট 'আরআরআর' ৷ তবে ব্রিটিশ আকাদেমি অফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন অ্যাওয়ার্ডস-এর লড়াইয়ে ছিটকে গেল এই ছবি ৷ জুনিয়র এনটিআর এবং রাম চরণ অভিনীত এই ছবি কিন্তু এবার বিচারকদের মন জয় করতে ব্যর্থ হল ৷ এখানেই রাজামৌলিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন এক বাঙালি ।

পরিচালক শৌনক সেনের তথ্যচিত্র 'অল দ্যাট ব্রিদস' কিন্তু জায়গা করে নিয়েছে লড়াইয়ে (All That Breathes in BAFTA awards 2023 ) ৷ বৃহস্পতিবার মনোনয়নের তালিকা প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ আকাদেমি অফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন অ্যাওয়ার্ডস কর্তৃপক্ষ (Shaunak Documentary All That Breathes in BAFTA)৷ সেই তালিকায় 'সেরা তথ্যচিত্র' বিভাগে স্থান পেয়েছে বাঙালি পরিচালকের এই ছবি (BAFTA awards 2023 Best Documentary Category)৷ সম্প্রতি কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গোল্ডেন আই পুরস্কার জয় করেছে শৌনকের এই তথ্য়চিত্র ৷ শুধু তাই নয় সানড্যান্স ফিল্ম ফেস্টিভালে গ্র্যান্ড জুরি পুরস্কারও জিতে নিয়েছিল এই ছবি ৷

ব্রিটিশ আকাদেমি আকাদেমি অফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন অ্যাওয়ার্ডস-এর ভারতীয় বংশোদ্ভুত সভাপতি কৃষ্ণেন্দু মজুমদার বলেন, "ব্রিটিশ আকাদেমি আকাদেমি অফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন অ্যাওয়ার্ড কিছু অসাধারণ কাহিনি এবং সেই সমস্ত কাহিনিকে পর্দায় তুলে আনা প্রতিভাবান ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দেয় ৷ এই চুড়ান্ত পর্ব পর্যন্ত পৌঁছতে পারাও একটি বড় প্রাপ্তি । যাঁরা মনোনয়ন পেয়েছেন তাঁদের অভিনন্দন ৷"

প্রসঙ্গত, এর আগে এই পুরস্কারের জন্য 6 জানুয়ারি একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল কর্তৃপক্ষের তরফে ৷ সেই তালিকায় অবশ্য রাজামৌলির ছবি 'আরআরআর' স্থান করে নিয়েছিল ৷ তবে চুড়ান্ত পর্বের মনোনয়ন পেল না এই ছবি ৷ এখন শৌনকের এই তথ্যচিত্র শেষপর্যন্ত সোনালি ট্রফি হাতে তুলে নিতে পারে কিনা সেটাই দেখার ৷ শৌনক মূলত প্রবাসেই থাকেন ৷ বাঙালি হলেও তাঁর বেড়ে ওঠা দিল্লিতে ৷

'অল দ্যাট ব্রিদস' 90 মিনিটের তথ্যচিত্র ৷ এই তথ্যচিত্রে ফুটে উঠেছে দুই ভাই মহম্মদ সৌদ এবং নাদিম শেহজাদের কাহিনি ৷ আহত ব্ল্যাক কাইটস পাখিদের উদ্ধার করে তাদের চিকিৎসা করে তাদের আবার নতুন জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার গল্প বলে এই ছবি ৷