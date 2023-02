মুম্বই, 11 ফেব্রুয়ারি: হিন্দি ছবির জগতে একটি কাল্ট ছবি 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে' ৷ 1995 মুক্তিপ্রাপ্ত যশরাজ ফিল্মসের ব্যানারে ছবিটি একসময় রীতিমতো সাড়া ফেলেছিল ভারতজুড়ে ৷ রাজ-সিমরনের প্রেমের কাহিনি রূপকথা হয়ে রয়ে গিয়েছে সিনেপ্রেমীদের কাছে ৷ শাহরুখের ফ্যানবেস এবং তাঁর প্রতি অগাধ ভালোবাসার সূচনা এই ছবি থেকেই ৷ তাঁদের ভালোবাসার কাহিনি ঘিরেই গড়ে উঠেছে পরবর্তী অনেক কাহিনির গল্পের ছক ৷ সম্প্রতি ভালোবাসার সপ্তাহে সেই কাল্ট ছবিকেই আবার ফিরিয়ে আনার কথা ঘোষণা করেছে যশরাজ ফিল্মস ৷ তাই 'পাঠান'-এর পাশাপাশি প্রেক্ষাগৃহে চলেছে এই ছবিও ৷ এবার সেই নিয়েই মুখ খুললেন শাহরুখ খান (Shah Rukh New Tweet on Pathaan And DDLJ)৷

শাহরুখ এদিন যশ রাজ ফিল্মসের তরফে করা টুইটটির উত্তর দিতে গিয়ে মজা করে লেখেন,"আরে ইয়ার এত কষ্ট করে আমি অ্য়াকশন হিরো হলাম ৷ আর এখন তোমরা আবার রাজকে ফিরিয়ে আনছ ৷ এই প্রতিযোগিতা তো আমায় মেরে ফেলবে ৷ আমি কিন্তু পাঠান দেখতে যাব ৷ রাজ তো আমার ঘরের লোক ৷" কথাটা মজার ছলে বললেও একথা মানতেই হবে যে অ্যাকশন হিরোর অবতারে নিজেকে গড়ে তুলতে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন কিং খান ৷ তিনি পুরোপুরি বদলে ফেলেছেন তাঁর লুক এবং মেজাজ ৷

মূলত রোম্যান্টিক হিরো হিসাবেই তিনি পরিচিত ছিলেন এতদিন ৷ 57 বছর বয়সে এসেও যে আবার একেবারে নতুন ইনিংস শুরু করা যায় সেটাই এবার দেখিয়ে দিয়েছেন বলিউডের বেতাজ বাদশাহ ৷ প্রসঙ্গত, যশরাজ ফিল্মসের তরফে টুইটটি করা হয় শনিবার সকালে ৷ তাঁরা এদিন লেখেন, 'দুই ভিন্ন যুগের দুটি ব্লকবাস্টার - পাঠান এবং ডিডিএলজে এবার এসে গিয়েছে ৷ ভ্যালেন্টাইন সপ্তাহে সাক্ষী থাকুন ৷'

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে শাহরুখকে আগামীতে পর্দায় দেখা যাবে অ্য়াটলি কুমারের 'জওয়ান' ছবিতে ৷ ইতিমধ্য়েই বক্স অফিসে 888 কোটি টাকা আয় করে ফেলেছে তাঁর 'পাঠান' ৷ আর 'জওয়ান' ছাড়াও হাতে রয়েছে আরও একটি ছবি ৷ রাজকুমার হিরানী পরিচালিত ছবিতে তাঁকে জুটি বাঁধতে দেখা যাবে তাপসী পান্নুর সঙ্গে ৷