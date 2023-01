মুম্বই, 28 জানুয়ারি: বক্স অফিসে 'পাঠান ঝড়' ৷ শাহরুখ খানের নতুন ছবি মুক্তির দিনতিনেকের মধ্যেই 300 কোটিরও বেশি ব্যবসা ৷ গান নিয়ে বিতর্ক, বয়কট গ্যাং'য়ের হুমকি সত্ত্বেও ভেঙেছে একের পর এক রেকর্ড ৷ কয়েকদিনেই সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছনোর পর শনিবার বিকেলে সোশাল মিডিয়ায় প্রশ্নোত্তর পর্বে অনুরাগীদের মুখোমুখি হয়েছিলেন এসআরকে (Shah Rukh Khan met virtually with fans via Ask SRK session today) ৷

মাত্র কয়েকমিনিটের এই প্রশ্নোত্তর পর্বে শাহরুখের কাছে অজস্র প্রশ্নের ডালি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন অনুরাগীরা ৷ তাদেরই মধ্যে একজন বলিউডের বাদশা'কে জিজ্ঞেস করেন তাঁর অভিনীত এই স্পাই থ্রিলার দেখে কী প্রতিক্রিয়া পুত্র আব্রামের ৷ জবাবে শাহরুখ জানান, আব্রামের প্রতিক্রিয়া শুনে অবাক তিনিও (Shah Rukh Khan son Abram reaction after watching Pathaan) ৷ শাহরুখ বলেন, "আমি জানি না কীভাবে কিন্তু ও বলল সবই কর্মফল ৷ আমিও খুব বিশ্বাস করি বিষয়টিতে ৷"

বেশ কিছু অনুরাগীর প্রশ্নের উত্তরে এদিন উল্লেখযোগ্য সব প্রতিক্রিয়া দেন শাহরুখ ৷ এক অনুরাগী অভিনেতাকে জিজ্ঞেস করেন, "পাঠান যে এত ভালোবাসা পাচ্ছে, আপনার প্রতিক্রিয়া কী?" এসআরকে জবাবে বলেন, "একজন পিতা তাঁর সন্তানের সাফল্যে যেমন খুশি হয়, এই আনন্দও তেমনই ৷" সবমিলিয়ে পাঠান মুক্তির পর এক জমজমাট প্রশ্নোত্তর পর্ব সারেন কিং খান ৷

পাঠান-এ এক গুরুত্বপূর্ণ ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করা সলমন খানের সঙ্গে বক্স অফিসের লড়াই নিয়েও এদিন প্রশ্ন ধেয়ে আসে শাহরুখের কাছে ৷ একজন প্রশ্ন করেন, "পাঠান তো হিট হল কিন্তু সলমনের সঙ্গে বক্স অফিসে টক্কর দেওয়ার ক্ষমতা কি আছে?" উত্তরে শাহরুখ বলেন, "সলমন ভাই তো...কী যেন বলে আজকালকার ছেলেমেয়েরা...হ্যাঁ...গোট (GOAT) (গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম) ৷"

বিভিন্ন ট্রেড অ্যানালিস্টরা যা তথ্য দিচ্ছেন তাতে মুক্তির প্রথম তিনদিনে বিশ্বব্যাপী 310 কোটিরও ব্যবসা সেরে ফেলেছে সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত 'পাঠান' ৷ শুধুমাত্র বিদেশে অংকটা প্রায় 40 কোটির মতো ৷