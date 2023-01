মুম্বই, 27 জানুয়ারি: জিরো থেকে হিরো ? উপমাটা শাহরুখসুলভ না-হলেও বাদশার শেষ কয়েক বছরের কেরিয়ার গ্রাফ একথাই বলছে । 2018 সালে শেষবার বড়পর্দায় এসেছিলেন এসআরকে (SRK becomes the saviour of bollywood once again) । রইস, যব হ্যারি মেট সজল-এর মতো সেটিও কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছিল (Shah Rukh Khan) ।

4 বছর পর শাহরুখ ফের লার্জার দ্যান লাইফ । পাঠানের (Pathaan) হাত ধরে যার প্রত্যাবর্তনের গল্পে সেই পুরনো বেতাজ বাদশাকেই ফিরে পেল সিনেদুনিয়া । শাহরুখও কি নিজেকে নতুন করে ফিরে পেলেন? পাঠান মুক্তির পর তৃতীয় দিনে তিনি জানিয়ে দিলেন, 'প্রত্যাবর্তন নয়, নিজের শুরু করা কাজের বৃত্তটা শেষ করাই জীবনের লক্ষ্য ।'

একই সঙ্গে মন্নতের মালিক টেনেছেন মার্কিন কল্পবিজ্ঞানধর্মী সিনেমা গাট্টাচা'র প্রসঙ্গ । পিছন দিকে সাঁতার কাটার কোনও অভিপ্রায়ই থাকা উচিৎ নয় । এথান হক অভিনীত ওই সিনেমার জনপ্রিয় সংলাপ এদিন শুনিয়েছেন বাদশা । বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রত্যাবর্তনে আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার অবকাশ রাখা তাঁর না-পসন্দ । তাঁর মতে, প্রত্যাবর্তনের গল্প লেখা কারও পক্ষেই সম্ভব নয় । তা কারও হাতেও নেই । বরং সামনে তাকানো ভীষণভাবে দরকার, তবেই কাজের বৃত্তটা সম্পূর্ণ হবে । জানিয়ে দিয়েছেন, 57 বছর বয়সির এটাই পরামর্শ, জীবনবোধ ।

গত কয়েকবছরে টিনসেল টাউনের একের পর এক সিনেমা মুখ থুবড়ে পড়েছে । বলিউড 'বিগিস'রা দাঁড়িয়ে দেখছিলেন দাক্ষিণের আস্ফালন । পুষ্পা, কেজিএফ-এর দাপটে বক্স অফিসের থেকে বলিউডের রাশটা কার্যত আলগা হয়ে পড়েছিল । কিন্তু 'পিকচার আভি বাকি হ্যয়' । বলিউডকে ফের বল্গাহীন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন বাদশা । সেটাই ফের করে দেখিয়েছেন তিনি ।

